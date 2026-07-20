Banco Nación ofrece reintegros de hasta 30% en la penúltima semana de julio

Con el receso invernal en marcha y varios gastos concentrados en pocos días, el calendario de beneficios del Banco Nación vuelve a ganar peso. Entre este lunes 20 y el domingo 26 de julio, las promociones alcanzan supermercados, farmacias, mascotas, ópticas, combustibles y gastronomía, con reintegros que llegan al 30%.

La mayoría de las propuestas exige escanear el código QR desde BNA+ MODO y elegir una tarjeta Visa o Mastercard emitida por la entidad. Pagar con saldo en cuenta o mediante otra billetera puede dejar la operación fuera del beneficio. También es necesario revisar si el comercio participa y cómo se calcula cada tope, ya que puede ser semanal, mensual o por compra.

Este lunes, las farmacias adheridas ofrecen hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del BNA. Los jubilados que cobran sus haberes en la entidad suman un reintegro del 10%, con un límite de $10.000 mensuales. La devolución se acredita en la cuenta asociada a la aplicación dentro de los 30 días posteriores a la operación. Según las condiciones oficiales , el descuento previsional también puede utilizarse con determinadas tarjetas de débito Mastercard.

El martes cambia el eje. Las veterinarias y pet shops adheridos aplican un 10% de reintegro y permiten pagar hasta en tres cuotas sin interés, sin límite de devolución. Ese mismo día, Jumbo mantiene un 20% en compras presenciales y online, siempre que el gasto alcance los $100.000. El máximo mensual es de $25.000 por cliente y la campaña continúa hasta el 31 de julio. La promoción figura vigente en Semana Nación .

El miércoles 22 concentra uno de los beneficios más amplios: 30% de reintegro en supermercados y mayoristas adheridos. El descuento se aplica en un solo pago y tiene un tope de $12.000 por semana y por cliente. La propuesta alcanza compras presenciales y online, aunque la disponibilidad puede variar entre cadenas y sucursales. Para obtener la devolución es necesario pagar con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.

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El jueves 23 se combinan alimentos y salud visual. Jumbo vuelve a ofrecer su reintegro del 20%, mientras que Makro presenta el mismo porcentaje en locales adheridos. Además, las ópticas incorporan un ahorro del 10% y hasta tres cuotas sin interés, sin tope de devolución. Esta última promoción requiere utilizar tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación a través de la billetera y continuará vigente hasta fines de agosto. Las condiciones pueden consultarse en MODO.

Combustible y descuentos para el fin de semana

El viernes 24, las estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf adheridas ofrecen 20% de reintegro, con un límite conjunto de $10.000 por cliente al mes. En supermercados Día, los viernes y sábados se puede obtener un 20% sobre compras desde $35.000, con una devolución máxima mensual de $20.000. A eso se suma un 10% extra por pagar con BNA+ MODO, cuyo tope es de $5.000.

Durante el sábado también siguen activos el 20% en Disco y Vea —con compra mínima de $100.000 y tope mensual de $25.000— y el 10% con hasta tres cuotas en librerías adheridas. Para el resto del fin de semana, Ruta Gourmet conserva un 20% en establecimientos gastronómicos seleccionados. Antes de pagar conviene verificar las bases en Semana Nación, porque los comercios participantes, los medios habilitados y la forma de acreditación no son iguales en todas las campañas.