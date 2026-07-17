Banco Nación devuelve hasta $20.000 por cargar combustible: cómo acceder

Cargar combustible puede costar menos si la compra se organiza de acuerdo con el calendario. Banco Nación mantiene vigente una promoción para sus clientes que permite recuperar hasta $10.000 por mes, aunque el acceso al beneficio depende del día, la estación elegida y el medio utilizado para pagar.

La propuesta forma parte de Semana Nación y contempla un 20% de descuento en consumos presenciales efectuados los viernes. El programa continuará hasta el 31 de agosto de 2026, por lo que quienes alcancen el límite durante julio y vuelvan a hacerlo en agosto podrán acumular hasta $20.000. Esa cifra corresponde a la suma de dos topes mensuales y no a una única devolución. Las condiciones continúan publicadas en el sitio oficial de Semana Nación.

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro completo El límite establecido es de $10.000 mensuales por cliente. Como la devolución equivale al 20% del consumo, se deben realizar compras por un total de $50.000 durante los viernes del mes para alcanzar el máximo. Si una persona gasta $25.000, recibirá $5.000; con operaciones acumuladas por $40.000, la devolución será de $8.000. Una vez cubierto el tope, las cargas posteriores ya no sumarán nuevos reintegros hasta que comience el siguiente mes calendario.

La promoción sigue disponible este viernes 17 de julio y también podrá aprovecharse durante los viernes restantes de julio y agosto. No es necesario efectuar todo el consumo en una sola visita: las compras pueden distribuirse entre distintos días habilitados hasta completar el monto reintegrable. Sin embargo, conviene llevar un control de las operaciones, debido a que superar los $50.000 mensuales no incrementará el ahorro. El beneficio se calcula por cliente y no vuelve a comenzar con cada nueva carga.

Archivo MDZ Cómo se debe pagar para acceder al descuento Tener una tarjeta de Banco Nación no garantiza por sí solo la devolución. El pago debe hacerse de manera presencial desde la aplicación BNA+, mediante la función “Pagá con MODO”. Al llegar a la estación, el usuario tiene que escanear el código QR del comercio y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Los pagos efectuados directamente con el plástico, con saldo en cuenta o desde billeteras diferentes pueden quedar excluidos. Estas condiciones también aparecen detalladas en la página de promociones de Banco Nación.