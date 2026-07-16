El dólar volvió a rebotar, se mantiene abajo de los $1500 y el blue bajó

El dólar oficial al público no tuvo movimientos este jueves. El dólar blue bajó. Así quedaron las cotizaciones en esta jornada.

Luego de un miércoles sin movimientos, el dólar volvió a la actividad este jueves en una nueva jornada cambiaria. Si bien reinó la estabilidad en el segmento minorista, el mayorista volvió a rebotar y así quedaron todas las cotizaciones este jueves.

El dólar oficial que se vende al público en el Banco Nación cerró este jueves a $1445 para la compra y $1495 para la venta, sin cambios respecto del cierre de la jornada del miércoles y sin movimientos durante toda la jornada, con buena estabilidad durante las últimas 48 horas tras caer $15 el día martes.

Por su parte, el dólar mayorista volvió a rebotar este jueves. Tuvo así una suba marginal de 1,50 pesos o 0,1% quedando hoy a $1476 todavía por debajo de los $1500. Este tipo de cambio oficial se mantiene en julio con una baja de seis pesos. De sostenerse así, podría perder nuevamente contra la inflación mensual. A nivel anual alcanza una ganancia de 21 pesos.

El dólar blue hoy Mientras tanto, el paralelo cerró este jueves a $1505 para la compra y $1525 para la venta. Se trata de una nueva baja del dólar blue comparada con el cierre de los mercados del día miércoles.