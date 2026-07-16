Con la euforia por la Selección, así abrió el dólar tras la histórica victoria de Argentina

Las celebraciones por la victoria de Argentina ante Inglaterra todavía continuaban cuando comenzaron a encenderse las pantallas del mercado cambiario. Después del triunfo por 2-1 que depositó a la Selección en otra final del Mundial, el dólar abrió este jueves 16 de julio sin cambios en la cotización minorista del Banco Nación.

La entidad ubicó al dólar estadounidense en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Los valores se mantuvieron iguales a los del cierre del miércoles, por lo que el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni no tuvo un impacto inmediato sobre el precio ofrecido al público. La diferencia entre ambas puntas quedó establecida en $50.

En el mercado informal, el dólar blue comenzó la jornada a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la brecha entre el valor paralelo y la cotización vendedora del Banco Nación se mantuvo cerca del 2,3%. La diferencia representa apenas $35 entre ambas referencias, lejos de las distancias registradas durante otros períodos de mayor tensión cambiaria.

El dólar mayorista, utilizado como referencia para las operaciones del comercio exterior y las transacciones entre grandes jugadores, abrió alrededor de los $1.477,50. Durante las primeras operaciones mostró leves variaciones y se ubicó cerca de los $1.474,50. El miércoles había interrumpido una serie de tres ruedas consecutivas en baja, aunque el movimiento no se trasladó a las pizarras del Banco Nación, donde el precio al público permaneció sin cambios.

Las variantes financieras mostraron valores superiores al oficial. El dólar MEP, que permite acceder a divisas mediante la compraventa de bonos dentro del mercado argentino, operó alrededor de $1.514. Su brecha con la referencia mayorista se ubicó cerca del 2,7%. El contado con liquidación, utilizado para girar fondos a una cuenta fuera del país, alcanzó aproximadamente los $1.560 y amplió la diferencia hasta el 5,8%.

En cuanto a los gastos con tarjeta en moneda extranjera, la cotización surge de aplicar una percepción del 30% sobre el precio minorista. Con el dólar del Banco Nación a $1.495, la referencia para consumos en el exterior quedó en torno a $1.943,50. Esa percepción puede computarse posteriormente de acuerdo con la situación impositiva de cada contribuyente.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Un mercado estable en medio de los festejos

El escenario cambiario contrastó con la intensidad que se vivió en las calles después de la clasificación argentina. Mientras los hinchas celebraron hasta la madrugada el triunfo frente a Inglaterra, las principales cotizaciones iniciaron el jueves con movimientos acotados. El resultado deportivo coincidió con la apertura, pero no existen elementos que permitan atribuirle una incidencia directa sobre el mercado.

La atención financiera continuará puesta en la evolución del dólar mayorista, las operaciones del Banco Central y el comportamiento de las variantes bursátiles. Por ahora, el billete oficial se sostiene en $1.495, el mismo valor con el que había cerrado la rueda anterior, mientras el blue permanece apenas por encima y conserva una brecha reducida.