El dólar bajó $15 este martes mientras el Indec publicaba la caída de la inflación en junio

El dólar oficial y el dólar blue cayeron con fuerza bruta este martes. Así quedaron las cotizaciones hoy con la publicación de la inflación.

En una jornada marcada por el nuevo dato de la inflación de junio en manos del Indec, el dólar volvió a bajar y se descongeló luego de varias jornadas con una marcada estabilidad en medio de un fin de semana largo en el que no hubo mercados.

El dólar oficial bajó hoy $15 respecto del cierre del día lunes y quedó en $1445 para la compra y $1495 para la venta, con una caída en su cotización del 1,03% según indicaron las pantallas del Banco Nación en el segmento minorista al público.

Por su parte, el dólar blue quedó este martes a $1500 para la compra y $1520 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre del lunes.

Volvió a bajar la inflación mientras baja el dólar Según difundió el Indec este martes por la tarde, la inflación de junio fue de 1,9% lo que marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses.