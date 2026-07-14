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El dólar bajó $15 este martes mientras el Indec publicaba la caída de la inflación en junio

El dólar oficial y el dólar blue cayeron con fuerza bruta este martes. Así quedaron las cotizaciones hoy con la publicación de la inflación.

MDZ Dinero

El dólar oficial volvió a bajar.

El dólar oficial volvió a bajar.

En una jornada marcada por el nuevo dato de la inflación de junio en manos del Indec, el dólar volvió a bajar y se descongeló luego de varias jornadas con una marcada estabilidad en medio de un fin de semana largo en el que no hubo mercados.

El dólar oficial bajó hoy $15 respecto del cierre del día lunes y quedó en $1445 para la compra y $1495 para la venta, con una caída en su cotización del 1,03% según indicaron las pantallas del Banco Nación en el segmento minorista al público.

Por su parte, el dólar blue quedó este martes a $1500 para la compra y $1520 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre del lunes.

Volvió a bajar la inflación mientras baja el dólar

Según difundió el Indec este martes por la tarde, la inflación de junio fue de 1,9% lo que marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses.

El IPC logró perforar el 2% en el mes de junio lo que significa una buena noticia económica para el Gobierno de Javier Milei.

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