Wall Street: las acciones al alza, los bonos operan mixtos y el riesgo país sube por segunda rueda consecutiva

La deuda opera mixta en Wall Street, mientras que los ADRs se mueven en verde. El reisgo país marca la segunda jornada con subas.

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Los bonos alternan subas y bajas en Wall Street, mientras que los ADRs cotizan con alzas generalizadas. El riesgo país vuelve a subir y el Merval se mueve con tendencia alcista.

La deuda soberana en dólares en Nueva York se mueve mixta, con bajas de hasta 0,6%, como el caso del Global 2046. Los bonos bajos legislación local cotizan en rojo, con retrocesos de hasta 1,3%.

El riesgo país se ubica en 410 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,1%. Las acciones del panel líder reflejan subas generalizadas, empujdas por Supervielle (+3,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en verde. La mayor suba la registra el ADR de Supervielle (+4,9%).