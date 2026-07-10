El riesgo país se mantiene en torno a los 400 puntos básicos y los activos argentinos operan en verde

Los activos argentinos en Wall Street registran subas, en una jornada donde el riesgo país coquetea con quebrar los 400 puntos.

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El riesgo país se encamina a romper los 400 puntos básicos. En la última rueda de la semana, tanto los bonos como las acciones argentinas en Wall Street cotizan en verde. En la plaza local, el Merval se mueven con tendencia al alza.

En la rueda de este viernes, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 403 puntos.

Los bonos en Nueva York operan en verde, empujados por el Bonar 2029 (+1,6%). Mientras que los títulos soberanos bajo legislación local alternan subas y bajas.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en verde. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+5%).