Tras el triunfazo de la Selección Argentina, a cuánto se consigue el dólar y cómo se mueve el riesgo país

El agónico triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , el dólar registra una suba de cinco pesos, una suba de 0,33%, marcando $1.510 para la compra y $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en tanto que el dólar mayorista opera a $1.483 para la compra y $1.492 para la venta.

En cuanto al dólar blue , se mantuvo sin cambios en $1.495 y $1.515 para ambas puntas, mientras que el dólar MEP se ofrece a $1527,27, una suba de 0,10%, mientras que el Contado con Liquidación está en $1.570,92, una contracción de -0,10%.

La calma cambiaria viene luego del anuncio del programa financiero que anunció el equipo económico este lunes, asegurando que el país podrá cumplir con los vencimientos de lo que resta de 2026 y de todo 2027, aún en un escenario electoral, que siempre genera incertidumbre y, por lo tanto, dolarización de carteras de empresas y mayor demanda de dólares por parte de los individuos.

En este contexto, los bonos soberanos emitidos bajo legislación extranjera, por su parte, operan mixtos, especialmente en los Bonares 2035 (0,5%), 2041 (0,6%) y 2038 (0,3%), mientras que el Bonar 2030 avanza 0,1%. En contraste, el Bonar 2029 cae -0,2%, los mismo que el Global 2030, en tanto que los Globales 2035 y 2046 muestran caídas de -0,2% y -0,9%.

En este escenario, el índice de riesgo país, que el labora el banco de inversión JP Morgan, cae dos puntos básicos hasta 406 puntos, acercándose a la línea de los 400 puntos,

Este nivel de riesgo país es considerado por el Gobierno como una primera línea como para empezar a evaluar la salida a los mercados para colocar deuda, aunque eso todavía está en estudio y, de hecho, por el momento no está en la hoja de ruta del Ministerio de Economía.

La tasa de la Fed

El riesgo país es la sobre tasa que debe pagar el Gobierno para colocar deuda en los mercado voluntarios del exterior, por sobre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que es la tasa de política monetaria que define la Reserva Federal en sus reuniones periódicas.

En este momento esta tasa está en el rango de 4,25/4,50% anual, que sumado a un riesgo país en torno a los 400 puntos le suma cuatro puntos más, redondeando una tasa de interés del orden del 8,5%.

El riesgo país está en su nivel más bajo en los últimos ocho años, pero los analistas sostienen que aún falta bajar más el riesgo país, a niveles de 200 puntos, (2% de sobre tasa) para tomar deuda a niveles semejantes a los países de la región.