"Qué manera de sufrir", la reacción de la política a la agónica clasificación de la Selección argentina a cuartos

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de la victoria por 3 a 2 frente a Egipto. El mandatario compartió un mensaje en sus redes sociales apenas terminó el encuentro y expresó la tensión que le generó el desarrollo del partido. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...", escribió Milei en su cuenta oficial, en una publicación que rápidamente se viralizó entre los usuarios y recibió miles de reacciones.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió el pase a la siguiente instancia tras revertir un resultado adverso frente al seleccionado egipcio. Con este triunfo, Argentina quedó entre los ocho mejores equipos del certamen y ya conoce la fecha de su próximo compromiso.

Javier Milei X x Bullrich, Caputo y Macri también reaccionaron al triunfo argentino La victoria también motivó mensajes de otros referentes políticos. La exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich utilizó sus redes para destacar la actitud del plantel y el liderazgo de Lionel Messi. "NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY. VAMOS ARGENTINA. VAMOS LIONEL MESSI, EL CORAZÓN DE ESTE EQUIPO POR DIOS", publicó la dirigente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió un mensaje mucho más breve. "Vamos Argentina", escribió en sus redes sociales después del final del partido. El expresidente Mauricio Macri también se sumó a las felicitaciones. "GRACIAS MUCHACHOS!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos dieron unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo. VAMOS ARGENTINA!!!", expresó.

EFE Argentina ya piensa en los cuartos de final La Selección argentina volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio, desde las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El rival saldrá del cruce entre Suiza y Colombia. El encuentro definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026 y despierta una fuerte expectativa entre los hinchas argentinos, muchos de los cuales analizan viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo en esta nueva instancia.