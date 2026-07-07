La reacción de Ricardo Darín tras la agónica victoria de la Selección Argentina contra Egipto: "La clave"

Luego de que la Selección diera vuelta el resultado ante el conjunto africano, las reacciones no se hicieron esperar. El actor no tardó en expresarse.

Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 tras un partido que se tornaba difícil hasta los 75 minutos. Luego de que el Cuti Romero rompiera con la maldición e iniciara el marcador a los 79', el destino pitó la esperada victoria para el conjunto albiceleste con un agónico 3 a 2 frente a Egipto.

La alegría sigue siendo absoluta y la imagen no necesitó de palabras: Lionel Messi emocionado, ovacionado y levantado por la tropa de Scaloni, quedó plasmada en la pantalla de cada argentino y en la memoria de todos. En la era digital, la felicidad fue inmediata y plasmada en cada rincón no solo de la nación, sino en el mundo.

El contundente tuit de Ricardo Darín Ricardo Darín en X. X @BombitaDarin Por supuesto, los famosos no tardaron en emitir sus diversas reacciones. Además de un posible calmante para la presión y un té de tilo, quien utilizó sus redes sociales para hacerse presente frente al triunfo fue nada más y nada menos que Ricardo Darín.

El actor fue específico al expresarse sobre el hecho que marcó a la Selección como campeona en Octavos de final. Darín expresó textual: "Orgullo y Humildad!! la CLAVE". Por supuesto, es de público conocimiento remarcar que Lionel Messi sigue invicto en la Copa del Mundo. Con la salida de Cristiano Ronaldo, Neymar y Luka Modric; el mejor jugador sigue consagrándose dentro del campeonato.