La reacción de Ricardo Darín tras la agónica victoria de la Selección Argentina contra Egipto: "La clave"
Luego de que la Selección diera vuelta el resultado ante el conjunto africano, las reacciones no se hicieron esperar. El actor no tardó en expresarse.
Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial 2026 tras un partido que se tornaba difícil hasta los 75 minutos. Luego de que el Cuti Romero rompiera con la maldición e iniciara el marcador a los 79', el destino pitó la esperada victoria para el conjunto albiceleste con un agónico 3 a 2 frente a Egipto.
La alegría sigue siendo absoluta y la imagen no necesitó de palabras: Lionel Messi emocionado, ovacionado y levantado por la tropa de Scaloni, quedó plasmada en la pantalla de cada argentino y en la memoria de todos. En la era digital, la felicidad fue inmediata y plasmada en cada rincón no solo de la nación, sino en el mundo.
El contundente tuit de Ricardo Darín
Por supuesto, los famosos no tardaron en emitir sus diversas reacciones. Además de un posible calmante para la presión y un té de tilo, quien utilizó sus redes sociales para hacerse presente frente al triunfo fue nada más y nada menos que Ricardo Darín.
El actor fue específico al expresarse sobre el hecho que marcó a la Selección como campeona en Octavos de final. Darín expresó textual: "Orgullo y Humildad!! la CLAVE". Por supuesto, es de público conocimiento remarcar que Lionel Messi sigue invicto en la Copa del Mundo. Con la salida de Cristiano Ronaldo, Neymar y Luka Modric; el mejor jugador sigue consagrándose dentro del campeonato.
Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Colombia o Suiza en los Cuartos de final, que se disputará el sábado 11 a las 22 horas.