"Quise que se le parara": Julieta Ortega confesó la pesadilla que le hizo sufrir a Iván Noble tras separarse

Invitada a Otro día perdido, la actriz rompió el silencio sobre los celos del pasado y el perverso plan que ejecutó contra su ex.

Durante su visita a Otro día perdido, Julieta Ortega recordó una situación de su pasado con Iván Noble y admitió que, tras la separación, los celos la llevaron a protagonizar una insólita escena. Aunque hoy ambos mantienen una buena relación por su hijo Benito, la actriz reconoció que en aquellos años reaccionaba de una manera muy distinta.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó cómo era su vínculo con sus exparejas. "¿Sos una buena exmujer?", quiso saber el conductor. "Yo ahora sí", respondió la artista. "Era muy celosa al principio. Mejoré muchísimo, yo era muy celosa y ahora detesto a la gente celosa. Me pone de muy mal humor la gente celosa", aseguró la invitada.

Esto fue lo que contó Julieta Ortega en Otro día perdido sobre Iván Noble La confesión dio pie a que Pergolini imaginara una situación de la época en la que acababa de separarse de Iván Noble: "¿Lo veías en una revista y lo llamabas para decirle: '¿Qué hacés con esa? Mi hijo nunca va a estar al lado de esa?'".

Fue entonces cuando la actriz reveló una de las travesuras que le hizo al líder de Los Caballeros de la Quema mientras ambos ya habían rehecho sus vidas. "Una vez le hice una cosa muy fea: él estaba saliendo con una chica muy famosa y muy linda. Yo estaba que trinaba y aparte yo ya tenía novio hacía un montón, de jodida nada más", recordó la artista.