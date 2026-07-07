Julieta Ortega mandó al frente a Palito Ortega al revelar una insólita historia familiar y dejó a todos boquiabiertos

La actriz estuvo este lunes en Otro día perdido y sorprendió a todos al confesar una desconocida historia de su familia.

Julieta Ortega visitó Otro día perdido y, en medio de la charla con Mario Pergolini, compartió una insólita historia familiar que sorprendió a todos los presentes. La actriz recordó una situación ocurrida poco después de su nacimiento que involucra a su padre, Palito Ortega.

Todo surgió luego de que en el ciclo mostraran imágenes del cantante y Evangelina Salazar grabadas al día siguiente de su nacimiento. A partir de ese video, la actriz reveló: "Mi papá filmó mi parto. Lo dejaron entrar a la sala, algo que en ese momento no era común, y grabó todo con una cámara".

Esto fue lo que contó Julieta Ortega en Otro día perdido sobre Palito Ortega Sin embargo, ese material nunca llegó a sus manos. "Al tiempo vendió la cámara con la cinta adentro", confesó la actriz. "Esto es algo que es muy de mi papá", aseguró la invitada.

"Obviamente nunca pude ver el video. Imaginate lo genial de tener tu parto filmado y que se haya perdido", comentó Ortega. La confesión dejó atónito a Rada, que respondió: "Es genial para que el que compró la cámara". "Yo creo que lo habrá tirado", expresó Julieta.

La actriz contó que su Palito Ortega grabó su parto y luego vendió la cámara con la cinta adentro. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La historia despertó la reacción de Mario Pergolini, quien lanzó un pedido al aire: "Hay que apelar a la solidaridad. Si alguien tiene esa cinta, aparezca".