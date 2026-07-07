"Es mala leche": Yanina Latorre sacó los trapos al sol contra Tamara Pettinato tras su ataque a Sofi Martínez

Con duras referencias al pasado en la Casa de Gobierno, una nueva guerra mediática estalló en la tarde radial cuando Yanina Latorre apuntó contra Tamara Pettinato.

Yanina Latorre utilizó su espacio radial en El Observador para responder de manera tajante a las especulaciones de la farándula. / Captura Youtube

El reciente ida y vuelta entre Lionel Messi y Sofi Martínez en el Mundial sigue generando intensos debates en los medios de comunicación locales. En esta oportunidad, las declaraciones de Tamara Pettinato, quien catalogó la actitud del futbolista como un "histeriqueo", desataron la furia de Yanina Latorre.

El cruce entre las comunicadoras instaló una nueva grieta mediática en torno a la cobertura de la Selección Argentina. Captura de video / El Nueve. Desde el micrófono de su programa en El Observador, la conductora no ocultó su indignación ante la lectura que se hizo del saludo deportivo. Sin filtros, Latorre arremetió de forma directa trayendo a colación viejos conflictos de la panelista.

Yanina Latorre no se guardó nada y atacó a Pettinato "El tupé, después de que la vimos todos en la Casa de Gobierno, bol... y tomando con el nabo de Alberto... Está dejando de ser feminista", disparó la comunicadora con dureza. Además, exigió terminar con las especulaciones alrededor de la cronista: "Dejen de inventarle cosas a la mina".

Para Latorre, instalar estas versiones infundadas resulta peligroso ya que puede afectar la armonía de la pareja del diez. "Siempre es todo el histeriqueo, el cuerno, porque por ahí Antonela (Roccuzzo) ve eso y le hace un escándalo al tipo, si sos insegura", argumentó durante su descargo.

Lejos de matizar el enfrentamiento, calificó a Pettinato como "mala leche" y "una atrevida" por persistir con el tema en la agenda pública. Según su óptica, el gesto del capitán tuvo una finalidad completamente opuesta a la que se difunde.