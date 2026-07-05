Yanina Latorre dio detalles del ritual de Antonela Roccuzzo antes de cada partido de la Selección argentina

Desde su programa en El Observador, Yanina Latorre resaltó una particular actitud de la esposa de Lionel Messi durante el Mundial 2026.

Yanina Latorre compartió detalles del ritual que repite Antonela Roccuzzo en cada partido que juega la Selección argentina en este Mundial 2026. La conductora reconoció la humildad y los nervios que pasa la esposa de Lionel Messi en cada duelo deportivo.

“¿Vieron como reza Antonela antes de que empiece el partido? Ella se sienta, se concentra, hace la señal de la cruz, reza, vuelve a hacer la señal de la cruz y se pone seria", comenzó Latorre desde su programa en El Observador sobre la actitud de Roccuzzo en la previa de cada desafío de la Selección argentina.

Yanina Latorre resaltó una actitud de Antonela Roccuzzo Luego, la periodista remarcó: "O sea, no está sentada cual, yo soy la mujer del número uno, relajada, bueno, ahora este entra y la rompe. Para los bolu... que dicen si las mujeres y los jugadores no les importan, reza, tiene una seriedad y una concentración que no está disfrutándolo, onda fiesta ”.

Sobre el momento de oración de Antonela Roccuzzo, Yanina Latorre contó que el ritual fue captado por alguien del público que la filmó en esa actitud recientemente en uno de los partidos del equipo nacional en el Mundial 2026.