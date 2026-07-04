Antonela Roccuzzo tuvo un gesto revelador e inesperado con Sofi Martínez tras su nuevo acercamiento a Lionel Messi

Tras los comentarios del capitán en la zona mixta, la empresaria se comunicó con la periodista para dejar clara su postura sobre los rumores del pasado.

Antonela Roccuzzo se contactó de manera privada con la periodista para descartar cualquier malentendido. / Instagram @antonellaroccuzzo

El triunfo agónico de la Selección Argentina ante Cabo Verde por 3 a 2 no solo aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026, sino que también desactivó viejas especulaciones mediáticas. Tras el partido, un distendido ida y vuelta entre Lionel Messi y Sofi Martínez en la zona mixta abrió paso a un contacto privado de enorme relevancia.

Lionel Messi junto a Sofía Martínez en la zona mixta tras el partido. Captura de video Horas después de que el capitán bromeara frente a la cámara diciendo: "Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", Antonela Roccuzzo tomó una determinación. La empresaria se comunicó directamente con la periodista para transmitirle su absoluta tranquilidad.

El gesto de Lionel Messi con Sofía Martínez Qué le dijo Anto Roccuzzo a Sofi Martínez En diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez, la propia cronista brindó detalles inéditos de la conversación que mantuvieron desde los Estados Unidos. Allí dejó en claro que la esposa del diez no le da ningún tipo de entidad a las versiones que corren en las plataformas digitales.

Lionel Messi se mostró muy relajado y predispuesto al humor con la prensa tras asegurar la clasificación. Instagram @antonelaroccuzzo. "Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", explicó Martínez con total naturalidad.