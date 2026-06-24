Revelan la estrategia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi para evitar rumores de separación: "Miden cada..."

Yanina Latorre confirmó que la pareja se encuentra muy bien y contó la decisión que tomaron tras los intensos rumores que los rodearon.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi quedaron días atrás en medio de rumores de separación luego del llanto del futbolista tras el partido frente a Argelia en el Mundial 2026. Lo cierto es que ambos están totalmente enamorados y las lágrimas eran por la situación del papá del capitán.

Los usuarios fueron quienes comenzaron el rumor en redes de una supuesta separación en la pareja y Yanina Latorre desmintió los mismos. Además, contó la decisión que ambos tomaron tras lo sucedido.

La estrategia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo para evitar futuros rumores de separación "Siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y decir que están en crisis. No están separados", comenzó diciendo la conductora en El Observador. En otra parte comentó que "tienen una cosa los dos equipos que, ni bien Antonela sube, el primer comentario es el de él para no dar lugar a ningún comentario".

Antonela Roccuzzo hizo una publicación muy especial en Instagram por el cumpleaños de Lionel Messi. Instagram Antonelaroccuzzo. Luego, agregó: "Ellos miden milimétricamente los posteos y las fotos. Cada vez que sale una pelot... a decir algo de él, ella enseguida sube una foto juntos porque está todo el mundo queriendo separarlos".

El posteo que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi por su cumpleaños "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito, @leomessi", escribió la modelo en la publicación.