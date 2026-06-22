Antonela Roccuzzo protagonizó un tenso cruce con Thiago y Mateo Messi en pleno partido que se hizo viral

Las cámaras captaron una pelea entre hermanos. La rosarina intervino de inmediato para poner los puntos y el video de la secuencia se volvió tendencia.

El partido de Argentina vs. Austria culminó con gran alegría para el pueblo argentino y para quienes presenciaron la victoria del seleccionado. Con un 2 a 0 y dos tantos de Lionel Messi, la Scaloneta camina rumbo a los 16avos de final en el Mundial.

Mientras el partido se desarrollaba, la familia Messi protagonizó un tenso cruce que tuvo como personajes principales a los hijos más chicos del matrimonio: Thiago y Mateo. En la euforia que caracteriza a la dupla masculina, un típico momento de hermanos se robó por unos instantes la atención en uno de los palcos del AT&T Stadium de Arlington.

El momento que se hizo viral Fue allí cuando, las cámaras captaron una escena completamente familiar con una Antonela Roccuzzo concentrada y los niños revoloteando por el lugar. En el video que circuló rápidamente en redes, se observa a Mateo corriendo entre las butacas para refugiarse detrás de su mamá. Segundos después, Thiago lo alcanza y lo agarra del pelo, evidenciando un cruce entre los hermanos.

Ante la situación, Antonela reacciona de manera inmediata: interviene, separa a los chicos y pone orden con firmeza para dar por terminada la pelea.