Antonela Roccuzzo protagonizó un tenso cruce con Thiago y Mateo Messi en pleno partido que se hizo viral
Las cámaras captaron una pelea entre hermanos. La rosarina intervino de inmediato para poner los puntos y el video de la secuencia se volvió tendencia.
El partido de Argentina vs. Austria culminó con gran alegría para el pueblo argentino y para quienes presenciaron la victoria del seleccionado. Con un 2 a 0 y dos tantos de Lionel Messi, la Scaloneta camina rumbo a los 16avos de final en el Mundial.
Mientras el partido se desarrollaba, la familia Messi protagonizó un tenso cruce que tuvo como personajes principales a los hijos más chicos del matrimonio: Thiago y Mateo. En la euforia que caracteriza a la dupla masculina, un típico momento de hermanos se robó por unos instantes la atención en uno de los palcos del AT&T Stadium de Arlington.
El momento que se hizo viral
Fue allí cuando, las cámaras captaron una escena completamente familiar con una Antonela Roccuzzo concentrada y los niños revoloteando por el lugar. En el video que circuló rápidamente en redes, se observa a Mateo corriendo entre las butacas para refugiarse detrás de su mamá. Segundos después, Thiago lo alcanza y lo agarra del pelo, evidenciando un cruce entre los hermanos.
Ante la situación, Antonela reacciona de manera inmediata: interviene, separa a los chicos y pone orden con firmeza para dar por terminada la pelea.
El episodio no tardó en generar comentarios en las distintas redes sociales, donde los usuarios destacaron la rápida respuesta de la rosarina y se identificaron con la clásica dinámica fraternal. Una escena cotidiana que mostró la intimidad de la familia y que, por un rato, corrió el foco de lo que pasaba adentro de la cancha.