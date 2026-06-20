La familia de Antonela Roccuzzo sorprende con un ambicioso y lujoso proyecto inmobiliario

Mientras Lionel Messi concentra la atención del mundo con la Selección Argentina en el Mundial 2026 , la familia de Antonela Roccuzzo avanza en una inversión que promete convertirse en uno de los desarrollos inmobiliarios privados más importantes de la ciudad santafesina de Funes. El proyecto busca transformar un histórico predio en un moderno polo de servicios que reunirá distintas propuestas en un mismo espacio.

Según publicó iProfesional, el emprendimiento llevará el nombre de Raíces de Funes y se desarrollará sobre un terreno de cuatro hectáreas ubicado en la esquina de Ruta Nacional 9 y Almafuerte, uno de los puntos de mayor circulación de esa localidad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario.

Lejos de tratarse de un complejo tradicional, la iniciativa apuesta por un concepto de usos mixtos. La idea es integrar actividades comerciales, gastronómicas, deportivas, educativas y de bienestar en un mismo lugar, con una propuesta pensada tanto para los vecinos de Funes como para quienes llegan desde otras ciudades.

El terreno elegido tiene una fuerte carga simbólica para la ciudad. Allí funcionó durante años una de las propiedades más reconocidas de la zona, conocida como "L'Alicia", que recientemente cambió de manos para dar paso al nuevo emprendimiento.

Los impulsores del proyecto buscarán conservar parte de la infraestructura existente e integrarla al nuevo desarrollo, combinando edificios ya construidos con nuevas obras que modificarán por completo la fisonomía del lugar.

Cómo será el proyecto de la familia de Antonela Roccuzzo

El masterplan contempla la construcción de un espacio donde convivirán distintos servicios y propuestas. Entre ellas figuran: locales comerciales, propuestas gastronómicas, un sector hotelero, espacios dedicados a la salud estética, áreas para actividades educativas e infraestructura deportiva.

La intención es crear un complejo que concentre diferentes actividades en un único predio y que se convierta en un nuevo punto de encuentro para la ciudad.

Imagen publicada por Infofunes.

Las instalaciones que ya forman parte del lugar

El terreno cuenta actualmente con diversas construcciones e instalaciones que servirán como base para el futuro desarrollo. Entre ellas se destacan una vivienda principal con tres dormitorios, una casa para huéspedes, vestuarios, sectores de servicios, una piscina con solárium, una cancha de fútbol, otra de pádel con acceso directo desde la Ruta 9 y dos canchas de tenis de césped natural, una característica poco habitual incluso en complejos deportivos de gran categoría.

Imagen publicada por Infofunes.

Uno de los principales activos del emprendimiento es su ubicación. La esquina de Almafuerte y Ruta 9 constituye uno de los ingresos más importantes a Funes y conecta con barrios residenciales, áreas comerciales y los principales accesos a la ciudad, según IProfesional.