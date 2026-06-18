La actitud que tomó Antonela Roccuzzo con Nico Occhiato tras la falsa noticia en Luzu

La polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi continúa sumando repercusiones. Esta vez, el foco quedó puesto en la reacción de Antonela Roccuzzo , quien decidió marcar distancia de Nicolás Occhiato luego del escándalo que sacudió a Luzu TV y generó una fuerte indignación en el entorno del capitán de la Selección Argentina.

Todo comenzó cuando, durante una transmisión en vivo, se difundió la versión errónea de que Jorge Messi había fallecido. La información rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó preocupación entre miles de seguidores de Lionel Messi, hasta que fue desmentida horas más tarde.

Tras el episodio, usuarios de redes sociales detectaron que Antonela Roccuzzo dejó de seguir en Instagram la cuenta oficial de Nicolás Occhiato, fundador y principal referente del canal de streaming donde se produjo el error.

Aunque la empresaria rosarina no realizó declaraciones públicas sobre el tema, el gesto fue interpretado como una señal de malestar por la difusión de una noticia falsa que involucró directamente a su familia.

La decisión tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la actitud de Antonela y cuestionaron los controles informativos dentro de los programas de streaming.

El error que desencadenó la crisis

La controversia se originó cuando Florencia Peña replicó al aire la versión sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi. Sin embargo, la información carecía de confirmación oficial y resultó ser completamente falsa.

La noticia fue desmentida poco después por allegados a la familia Messi, que llevaron tranquilidad respecto al estado de salud del padre del futbolista.

La equivocación generó una fuerte crisis interna en el canal y en medio de la repercusión, Florencia Peña asumió públicamente su responsabilidad por lo ocurrido. La actriz reconoció el error y anunció su desvinculación del espacio.

"Soy parte del error", expresó al referirse al episodio que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en el mundo del espectáculo y las redes sociales.