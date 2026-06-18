Se supo qué le dijo Scaloni a Messi al oído tras sus lágrimas y el profundo motivo de la emoción del DT

En pleno Mundial 2026 , Lionel Messi atraviesa un difícil momento familiar . Desde hace un tiempo, su padre transita un delicado estado de salud y en los últimos días esto mantuvo en vilo al 10, que no pudo contener la emoción en el debut de la Selección argentina ante Argelia y rompió en llanto después de marcar su primer gol.

Esta desgarradora imagen dio la vuelta al mundo entero y conmovió también al equipo, tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico. Esto pudo apreciarse en la tierna imagen que protagonizaron la Pulga y Lionel Scaloni luego de que este lo sustituyera en el segundo tiempo, tras lo cual ambos se fundieron en un cálido abrazo en el banco .

Esta escena no tardó en viralizarse, y con el pasar de los días se pudo saber que en el momento que estaban abrazando, el DT le dijo al astro rosarino al oído "Te quiero mucho". A continuación, procedió a sentarse nuevamente en su butaca con los ojos vidriosos y una notoria congoja en el rostro.

Es que el cerebro de la Scaloneta también afronta una dura situación familiar, ya que sus padres, Ángel y Eulalia, ambos de edad avanzada, están enfermos hace ya hace algunos años y no han podido acompañar en todos este tiempo a su hijo en todos los grandes momentos que vivió al frente de la Albiceleste.

"Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto", reveló en 2024 Scaloni en una entrevista con Clank Media. "No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial , porque sé que serían los tipos más felices del mundo", había detallado al respecto.

"Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida. Yo creo que sí, a veces lo demuestran, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. En estos años, justo los más importante de mi carrera deportiva, me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá mis padres estén orgullosos", concluyó su relato.

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