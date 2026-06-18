No se vio en TV: el gesto de Messi con una figura de Argelia que se volvió viral

Después de su triplete en el debut mundialista, Lionel Messi protagonizó una emotiva escena junto a la hija de una figura del seleccionado africano.

Lionel Messi volvió a demostrar que su grandeza trasciende lo que hace dentro de la cancha. Luego de liderar la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán albiceleste protagonizó un tierno gesto con la familia de Riyad Mahrez que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.

El rosarino, autor del primer hat-trick de la competencia, se tomó unos minutos tras el encuentro para cumplirle el sueño a Mila, la hija del futbolista argelino. Con una amplia sonrisa y todavía vestido con la camiseta que utilizó durante la entrada en calor, posó junto a la pequeña, que lucía la casaca de Argelia.

La imagen permaneció prácticamente en el anonimato hasta que Taylor Ward, esposa de Mahrez, la compartió en sus redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó y dejó una nueva muestra del perfil humano de Messi, que una vez más se ganó el reconocimiento de los fanáticos de todo el mundo.

Messi tuvo un tierno gesto con la hija de Mahrez La Pulga posó con una amplia sonrisa junto a Mila, la hija del futbolista argelí que tuvo pasado en el Manchester City. Archivo La admiración, además, es mutua. En la previa del partido, el propio Mahrez había expresado públicamente su devoción por el capitán argentino. “Es el mejor jugador del mundo y la Copa del Mundo es su competencia favorita”, aseguró el delantero de 35 años, que atraviesa la recta final de su carrera en Al-Ahli, de Arabia Saudita.