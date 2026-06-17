La historia de Jorge Messi, el padre y representante de Lionel Messi que preocupa por su salud

La reacción de Lionel Messi tras convertir un gol en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 encendió las alarmas por una cuestión ajena al fútbol. Horas después del partido trascendió que el capitán atraviesa un momento difícil por el estado de salud de su padre, Jorge Messi , una figura clave en su vida y en su carrera profesional.

Jorge Horacio Messi nació en Rosario y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica. Con el crecimiento deportivo de su hijo, asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor.

Su participación fue decisiva cuando Lionel Messi era apenas un adolescente. Ante las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento por déficit de hormona de crecimiento, acompañó a su hijo en el proceso que terminó con su incorporación a Barcelona y el traslado de la familia a España.

Con el paso de los años, Jorge Messi quedó al frente de las negociaciones más importantes de la carrera del futbolista. Intervino en las renovaciones de contrato con Barcelona y también en los acuerdos que llevaron al rosarino a jugar en París y, más tarde, en Estados Unidos.

En los últimos días trascendieron versiones sobre un delicado cuadro de salud que afecta a Jorge Messi. Según informó el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre del futbolista atraviesa una enfermedad que se agravó recientemente.

Aunque la familia mantiene reserva sobre el tema y no hubo comunicados oficiales, la situación cobró relevancia después de las declaraciones de Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, señaló el capitán argentino luego de la goleada. Si bien evitó brindar detalles, sus palabras fueron vinculadas al momento que atraviesa su familia.

La última aparición pública de Jorge Messi

La última vez que Jorge Messi fue visto públicamente fue en noviembre de 2025, durante un partido de playoffs de la Major League Soccer en el estadio de Inter Miami. Desde entonces, tanto él como Celia Cuccittini, madre del futbolista, evitaron realizar declaraciones públicas sobre su estado de salud.

Por el momento no existen partes médicos oficiales ni información confirmada sobre la evolución de su cuadro. La familia, por ahora, mantiene total reserva sobre el tema.