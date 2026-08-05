La Ciudad de Mendoza será sede de un prestigioso foro empresarial: cuándo será y cómo participar

El evento se llevará a cabo en la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza, y contará con la presencia de importantes empresarios y funcionarios.

La Ciudad de Mendoza será el lugar en donde se lleve a cabo el Foro Valos 2026.

La Ciudad de Mendoza será el escenario del Foro Valos 2026, un encuentro destinado al sector empresarial que constituye uno de los principales espacios de la región de Cuyo dedicados a la sostenibilidad, innovación y los negocios. El evento se desarrollará los días 12 y 13 de agosto en la Nave Cultural, bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo".

Organizado por VALOS, con la colaboración de Wines of Argentina, el foro se realizará en el marco del proyecto Red Sustenta Vitis, el cual recibe parte de su financiamiento de la Unión Europea. Según se detalló, la iniciativa está orientada a acompañar a las empresas en la incorporación de prácticas sostenibles y competitivas frente a los desafíos del contexto global.

En ese marco, durante las dos jornadas participarán empresarios, emprendedores, funcionarios, especialistas y representantes del ámbito académico, quienes compartirán experiencias y debatirán sobre los cambios que atraviesan las organizaciones desde el punto de vista económico, social y ambiental.

De acuerdo a la información aportada, la edición 2026 estará centrada en seis ejes: impacto social, energía, empresas y liderazgo, finanzas sostenibles, ESG y compliance, y biodiversidad y tecnología. Además de conferencias y paneles, el encuentro incluirá espacios de networking para fortalecer la vinculación entre empresas, instituciones y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible.

La agenda del Foro Valos 2026 La apertura oficial será el miércoles 12 de agosto a las 9:40 y dará inicio a una jornada que incluirá conferencias y paneles sobre impacto social, transición energética, liderazgo empresarial, inclusión, finanzas sostenibles, estrategias ESG y compliance. Entre los expositores se destacan Diego Bustamante, fundador de la Fundación Pata Pila; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema; el empresario vitivinícola Walter Bressia; Farid Nallim, CEO de Reciclarg, y Lara Lovero, coordinadora de programas de GRI Argentina.