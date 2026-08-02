Ciudad de Mendoza, verano de 1998: cómo lucían las principales calles del centro hace casi 3 décadas
La nostalgia por la estética noventera pisa fuerte en redes. Un archivo inédito revive la Ciudad de Mendoza en el 98', revelando cómo cambió el centro urbano.
La tendencia de mirar hacia el pasado se consolidó fuertemente en 2026 como una respuesta directa al cansancio digital y a la búsqueda de refugio en momentos de reconexión emocional más simples. En este nota te mostramos como se veía el centro de la Ciudad de Mendoza a fines de los 90.
Este fenómeno impacta de lleno en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, impulsando viajes emocionales y experiencias ligadas a la memoria afectiva. Dentro de esta tendencia, el fotógrafo Sergio Larrañaga sacudió Instagram con un registro fílmico, grabado hace casi 30 años atrás, desde un auto junto a su amiga Mercedes en pleno febrero de 1998. El material trae a las pantallas actuales una narrativa que transporta a quienes caminaron esas calles en su infancia, juventud o adultez.
Moda, transeúntes y detalles del centro noventero
Las imágenes registran el sol radiante del mediodía sobre las arterias céntricas y devuelven una cuidad con la inconfundible estética de aquellos años. En las veredas se observan transeúntes con peinados de la época, gafas oscuras, camisas a cuadros abultadas en la cintura y vestidos con hombreras que conviven con cortes de jeans que hoy resurgen bajo el concepto oversize.
Un verdadero viaje en el tiempo: mirá el video de esa Mendoza a fines de los años 90
El mobiliario urbano de la época también destaca en la grabación con los clásicos macetones tipo barrica de vino, cestos triangulares, la cartelería publicitaria con el logo comunal retro y frentes emblemáticos como la extienda Etam, la fachada del ACA con sus sombrillas amarillas o el neón roto de la icónica Galería Caracol.
Automóviles del ayer y la reconversión comercial
El parque automotor lucía un desfile incesante de modelos que también invitan a la nostalgia como el Ford Falcon, Escort, Renault 12, Renault 6, Fiat Duna, Senda y los legendarios Rastrojeros. Mientras tanto, en la Peatonal Sarmiento sobresalían los clásicos macetones de concreto y varios lustrabotas ofreciendo sus servicios, acompañados por cabinas de teléfonos públicos, casas de revelado de rollos fotográficos y buzones de correo que quedaron obsoletos.
Por su parte, los icónicos puestos de diarios y revistas también destacan en las imágenes. Cabe recordar que este año comenzaron una nueva etapa tras la migración de la información a las redes sociales. A través de una normativa de la comuna junto al gremio del sector, más de 50 kioscos de la Ciudad de Mendoza amplían su oferta sumando libros, artículos de librería, souvenirs y accesorios tecnológicos para sostener su actividad en un contexto de fuerte cambio.