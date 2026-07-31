Aumenta el estacionamiento medido en Ciudad, pero habrá promociones: los nuevos valores

La Ciudad de Mendoza anunció un aumento del 20% en el estacionamiento medido a partir de este sábado 1 de agosto. Actualmente, la tarjeta tiene un valor de 500 pesos por cada 30 minutos de estacionamiento. A partir del próximo mes, pasará a costar 600 pesos la media hora , mientras que la modalidad digital tendrá un valor de 500 pesos los 30 minutos.

El último incremento data de mayo de este año, cuando la tarjeta de estacionamiento medido pasó de costar 400 pesos a 500 pesos por cada media hora de estacionamiento.

Desde Capital también anunciaron la puesta en marcha del programa "Siesta Digital" , una propuesta que establece una tarifa promocional para el estacionamiento medido digital durante la siesta. La medida entrará en vigencia a partir de este sábado 1 de agosto y tendrá una duración inicial de tres meses.

Durante este período, se ofrecerá un descuento del 50% en el estacionamiento medido digital, de lunes a viernes entre las 13 y las 16. De esta manera, el valor del estacionamiento bajará de 500 pesos a 250 pesos cada treinta minutos.

El estacionamiento medido digital tendrán descuentos de hasta 50% durante la siesta.

Arístides Villanueva.

Juan B. Justo.

Belgrano, entre Juan B. Justo y Pedro Molina.

Sarmiento, entre Belgrano y Chile.

Tiburcio Benegas, entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva.

Según explicaron desde Ciudad, la propuesta responde al análisis de la ocupación del sistema de estacionamiento medido, que evidencia una menor demanda durante esa franja horaria.

"A partir de esta tarifa diferencial, el municipio busca promover una mayor circulación de personas, favorecer la rotación vehicular y acompañar la actividad de los comercios, cafés, restaurantes y demás establecimientos de la zona", indicaron.

Además, señalaron que harán un monitoreo permanente de indicadores como la cantidad de estacionamientos iniciados, el nivel de ocupación de los espacios y la recaudación obtenida para evaluar si continúan las promociones una vez pasados los tres meses de prueba.