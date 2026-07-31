Viernes con Zonda en Mendoza: de cuánto será la máxima y cómo seguirá el tiempo

El último día del mes llegará con ascenso de la temperatura en Mendoza, viento Zonda en el llano y una alerta amarilla en alta montaña.

El viento Zonda se hará sentir este viernes en el llano de Mendoza y la máxima llegará a 26°.

El último día de julio estará marcado por un fuerte ascenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 9° y una máxima que alcanzará los 26° durante la tarde.

Zonda en el Gran Mendoza En el Gran Mendoza, el dato más importante será la presencia del viento Zonda en el llano. Su llegada puede provocar un rápido aumento de la temperatura, baja humedad y un ambiente pesado, especialmente durante las horas de la siesta.

La situación será distinta en la cordillera, donde rige una alerta amarilla por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

La cordillera de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por nevadas que podrían superar los 50 centímetros. Shutterstock Además, por momentos se espera una importante reducción de la visibilidad. En las zonas más bajas de la cordillera no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.