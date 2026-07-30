El kirchnerismo criticó la ley de ciberseguridad y subió la apuesta con una de protección de datos

El bloque de Fuerza Patria presentó este jueves un proyecto en Mendoza con la que busca "garantizar la protección de datos" de todos los mendocinos frente al proceso de digitalización del Estado y criticaron el proyecto de ciberseguridad del oficialismo .

Esta iniciativa, que fue presentada por los legisladores kirchneristas Lucas Ilardo y Félix González, plantea cuestiones que se aplicarían "de manera exclusiva" al sector público provincial y municipal.

Para los legisladores, el objetivo principal es que los organismos de gobierno "dejen de tratar la información ciudadana con descuido o negligencia", como aseguran que ha ocurrido hasta la fecha, con "límites claros para que la protección de datos y la privacidad en internet dejen de ser un trámite burocrático secundario y se conviertan en un derecho humano fundamental fuertemente custodiado".

Uno de los grandes pilares de la propuesta es la privacidad desde el diseño, obligando a que cualquier nuevo sistema o plataforma estatal incorpore la seguridad ciudadana desde su creación inicial.

Al respecto, Ilardo explicó: “Los datos hoy son la mercancía del futuro; hoy el que tiene datos tiene poder. Si el Estado tiene tus datos de salud, de transporte, a dónde te mueves o tus datos fiscales, ese mosaico de datos es por lo que el mundo está pagando como oro y es un derecho de los ciudadanos que tiene que ser protegido”.

Lucas Ilardo y Félix González. Prensa Fuerza Patria.

Para evitar que las responsabilidades se diluyan en los pasillos gubernamentales, la normativa exige que cada repartición estatal designe a un profesional interno encargado de la protección de datos en un plazo máximo de 180 días.

Además, si el Estado sufre alguna vulneración, filtración o hackeo, las autoridades tendrán la obligación ineludible de reportar el incidente informático en tan solo 72 horas y avisar inmediatamente a los ciudadanos que hayan sido afectados.

Ilardo también agregó: “Lo que implica esta ley es que si hay un hackeo y alguien accedió a tus datos, el Estado tiene la obligación de avisarte inmediatamente, de repararte ese daño y de garantizar que vos sepas exactamente qué información tuya tiene”.

Por otro lado, plantea que el 50% de las multas recaudadas por violar la protección de datos se destine a un Fondo de Reparación "para financiar asistencia jurídica gratuita y educación digital ciudadana, en lugar de perderse de manera invisible en las rentas generales del Estado".

Félix González y Lidia Quintana. Prensa Fuerza Patria.

Al respecto, el senador provincial por Fuerza Patria, Félix González, sostuvo: “El Gobierno debe adaptar su estructura para poner la información al servicio de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los datos. Primero está la gente y a ellos hay que darles la respuesta, no enfocarse en burocracias ni divisiones entre ministerios”.