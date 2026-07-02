Qué dice la Ley de Ciberseguridad que presentó Cornejo para combatir amenazas digitales

El Gobierno de Mendoza envió un proyecto de Ley de Ciberseguridad a la Legislatura con el objetivo de establecer una política de estado frente al crecimiento del delito a través de canales digitales. La norma obliga a los organismos públicos y empresas que brindan servicios críticos a cumplir una serie de lineamientos en materia de seguridad informática.

La propuesta fue presentada esta mañana por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff .

Se trata de una iniciativa anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo semanas atrás en el marco de la White Hat Conferencia, el encuentro de “hackers éticos” de todo el mundo que se organizó en Mendoza a comienzos de junio.

La Ley de Ciberseguridad busca establecer una serie de lineamientos y exigencias de base para los organismos públicos y empresas vinculadas a servicios críticos esenciales para garantizar una especial protección desde el punto de vista de la ciberseguridad.

La ministra Rus aseguró que “la ciberseguridad tiene que ser una política de estado” y remarcó por eso es necesario que quede plasmada en una ley para darle continuidad a las medidas en ese sentido.

“Hoy el ciudadano habita el mundo físico, pero también el ciberespacio. Nosotros tenemos que brindar seguridad en los dos aspectos. También en el ciberespacio necesitamos brindar una custodia efectiva, y lo hacemos con tecnología y con personal humano capacitado específicamente para eso”, expresó.

La funcionaria aseguró que en los últimos años muchos de los servicios esenciales de la ciudadanía, como el transporte público, la salud, la educación e incluso de la seguridad y de los servicios energéticos, están atravesados por sistemas digitales.

En este sentido, planteó que “es importantísimo fijar reglas y custodiar esos sistemas digitales, porque cualquier ataque puede dejarnos sin servicio de justicia o sin servicio de seguridad”.

En el mapa de la ciberseguridad latinoamericana, el daño financiero de un ataque suele acaparar los titulares. Archivo MDZ

“Lo que hacemos con esta ley es reforzar la custodia de aquellos sistemas que sostienen los servicios públicos esenciales, pero haciéndolo con una política clara, con reglas únicas, uniformes y con orden”, indicó Rus.

Quiénes estarán alcanzados por la normativa

El proyecto de ley establece la creación de un comité ejecutivo especial con una coordinación que se encargará de llevar adelante la política de custodia y también los mecanismos para dar respuesta a estos incidentes.

El diagnóstico del Gobierno provincial es que diariamente todos los organismos públicos en Argentina reciben ciberataques. “Nadie está ajeno a poder sufrir un ataque. De hecho, a nivel de Argentina las organizaciones privadas reciben cerca de 1800 ataques por semana”, expresó Rus.

Por esta razón, la Ley de Ciberseguridad obliga a llevar adelante esta política, tanto al Poder Ejecutivo con todos sus organismos, como al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Establece una serie de requisitos y exigencias que deben cumplir en el sector público.

También están alcanzadas todas las empresas proveedoras de servicios críticos como electricidad, transporte, gas o servicios especiales de seguridad y otros proveedores. Al mismo tiempo habilita a los municipios a adherir.