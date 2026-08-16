El armado silencioso: por qué Jorge Brito empieza a sonar fuerte para 2027

Hay un dato que no es menor: cada vez que alguien pregunta en el círculo rojo por una alternativa que no sea Milei ni Kicillof, aparece el mismo nombre.

Hay un dato que no es menor: cada vez que alguien pregunta en el círculo rojo por una alternativa que no sea Milei ni Kicillof, aparece el mismo nombre. Jorge Brito, banquero y hasta hace poco presidente de River, se transformó en las últimas semanas en la apuesta de un sector de la política que empieza a mirar 2027 con otros ojos.

El armador detrás de todo Si hay una persona que puede explicar este fenómeno, es Emilio Monzó. El ex titular de la Cámara de Diputados —con pasado en el PRO pero con un perfil que hoy se mueve con comodidad en varios espacios— es el arquitecto reconocido de este proyecto. Monzó recorrió en los últimos meses la Gobernación bonaerense para hablar con Kicillof, llamó a Mauricio Macri y, sobre todo, trabaja para convencer a Brito de dar el salto.

No es casual que en ese armado también resuene el nombre de Sergio Massa. La lógica que empuja Monzó —"pasar de Milei a Kicillof sería zigzaguear de nuevo"— es, en esencia, la misma ingeniería de "avenida del medio" que el propio Massa ensayó en 2023. Junto a Monzó trabaja una mesa con nombres como Nicolás Massot, Diego Bossio y Bruno Screnci, todos con trayectoria en espacios que supieron convivir con el massismo y el peronismo no kirchnerista. La lectura es clara: se trata de un armado que busca capturar a un peronismo que no se siente representado ni por Kicillof ni por Cristina Kirchner, y que hoy no tiene una casa política clara.

García Moritán, la pieza porteña En ese tablero también aparece Roberto García Moritán. No es un dato menor que el ex funcionario de Jorge Macri en la Ciudad haya sido, durante años, cuñado de Jorge Brito: estuvo casado con Milagros Brito, hermana del empresario, con quien tiene dos hijos. Aunque la pareja se separó hace tiempo, la relación entre las familias se mantuvo cordial, y ese vínculo histórico lo coloca como una pieza natural para el tablero porteño de este proyecto, en momentos en que García Moritán viene mostrándose activo para competir en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué Brito? La respuesta más repetida entre quienes lo promueven tiene menos que ver con ideología que con gestión. Brito llegó a la presidencia de River en un momento de transición y se retira dejando un símbolo concreto: la remodelación del Monumental, una obra que lo consolidó como un dirigente capaz de ejecutar proyectos grandes y complejos sin naufragar en el camino. A eso se suma su rol como banquero al frente del Banco Macro, una entidad que consolidó su posición en el sistema financiero argentino durante su gestión. Para sus impulsores, esa combinación —gestión deportiva exitosa más solvencia empresarial— es justamente lo que hoy escasea en la política argentina.