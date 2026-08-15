Bettina Angeletti reapareció tras la renuncia de Adorni y eligió un evento empresarial para volver a escena

La especialista en coaching retomó su actividad pública con un mensaje sobre inteligencia artificial, liderazgo y el futuro del trabajo.

Bettina Angeletti volvió a exponerse públicamente por primera vez después de los episodios que rodearon a Manuel Adorni y que precedieron su salida de la Jefatura de Gabinete. La especialista en coaching ontológico participó del XII Congreso Argentino de Recursos Humanos y difundió en sus redes sociales imágenes del encuentro junto con una serie de reflexiones sobre tecnología y gestión de personas.

Angeletti centró su mensaje en el impacto de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. La especialista planteó que el desafío no pasa solamente por incorporar herramientas tecnológicas, sino también por definir qué lugar conservarán las personas dentro de ese escenario. La publicación tomó como punto de partida el lema del encuentro, “La tecnología ya decidió el futuro organizacional”, y desarrolló distintas ideas alrededor de los cambios en el mundo laboral.

Una encuesta refleja la mirada de los mendocinos sobre el caso de Manuel Adorni. Del viaje a las denuncias La aparición pública llegó después de una etapa marcada por cuestionamientos alrededor de la situación de su esposo. Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, luego de varios meses atravesados por denuncias y una investigación judicial sobre su patrimonio.

En sí, el viaje de Angeletti a Nueva York junto con Adorni fue lo que llamó la atención pública y llevó a una denuncia que cuestionó su inclusión dentro de la comitiva presidencial, aunque esa investigación quedó archivada posteriormente por el juez Daniel Rafecas. La fiscal Alejandra Mángano consideró que la presencia de Angeletti no había generado gastos adicionales para el Estado.

Sin embargo, la actividad empresarial de Angeletti también quedó alcanzada por otra presentación judicial en relación a la consultora +BE, dedicada al coaching de directivos; la misma fue mencionada en una denuncia que planteó posibles conflictos de intereses y relaciones comerciales con empresas vinculadas al Estado en un expediente quedó que radicado en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.