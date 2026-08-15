Un referente del Gobierno cruzó a una ministra inglesa que celebró una fecha sobre las Islas Malvinas: "Hasta en eso mienten"

La conmemoración británica del llamado " Falklands Day" volvió a generar un cruce por la soberanía de las Islas Malvinas entre el Gobierno argentino y Londres. La fecha elegida por los habitantes del archipiélago recuerda el supuesto primer avistamiento realizado por el navegante inglés John Davis en 1592, una versión que fue cuestionada este sábado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez .

El funcionario respondió a una publicación de la subsecretaria Parlamentaria para los Territorios de Ultramar y del Caribe británica, Uma Kumaran, quien había felicitado a los habitantes de las islas por el aniversario del "primer avistamiento de las Islas por John Davis en 1592".

A su vez, la británica agregó: "Hoy celebramos el orgullo y el espíritu comunitario de los isleños. Gran Bretaña siempre apoyará sus derechos a determinar su propio futuro".

Álvarez rechazó esa interpretación y sostuvo que existen registros cartográficos y expediciones anteriores a la llegada de Davis. "Hasta en esto mienten", escribió, y sostuvo que "los propios historiadores británicos serios lo descartan totalmente".

Para fundamentar su postura, el subsecretario repasó distintos antecedentes históricos. Mencionó primero a "Américo Vespucio (1502)", a quien atribuyó un "Posible avistamiento durante expedición portuguesa", aunque aclaró que se trata de una hipótesis "muy discutida e improbable según la mayoría de historiadores. Aunque tiene sus defensores".

Luego hizo referencia a una "expedición portuguesa anónima (~1518-1519), según una hipótesis basada en mapas (Pedro Reinel). Sin identificación de los navegantes". Como tercer antecedente ubicó a Esteban Gómez dentro de la "expedición de Magallanes (1520)", que calificó como la "versión más respaldada por cartografía española", a partir del mapa elaborado por el piloto y matemático Andrés de San Martín, integrante de aquella expedición.

Hasta en esto mienten, los propios historiadores británicos serios lo descartan totalmente, veamos como sucedieron los hechos:



1. "Américo Vespucio (1502)" Posible avistamiento durante expedición portuguesa. Muy discutido e improbable según la mayoría de historiadores. Aunque… https://t.co/AhPc7Qdwn9 — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) August 15, 2026

El cuarto registro mencionado por Álvarez correspondió a Alonso de Camargo (1540) y a una "Expedición española. Llegada e invernada documentadas". Recién después situó a John Davis: "Tarde llega "John Davis (1592)", escribió, al definir esa fecha como la "reivindicación británica tradicional. Hoy relativizada porque las islas ya figuraban en mapas anteriores".

Finalmente, el referente libertario incorporó otro antecedente: la expedición neerlandesa de Sebald de Weert (1600), que presentó como el "primer avistamiento holandés", "sin objeciones" y reflejado rápidamente en la cartografía mediante las denominadas islas Sebaldinas.