UNCuyo: qué pasará con los contratos de la gestión anterior.

La nueva rectora de la UNCuyo, Adriana García , aseguró que la conducción comenzará a revisar la situación de los trabajadores contratados y evitó anticipar qué ocurrirá con los vínculos que vencen en agosto o a fin de año. "Se analizará cada caso", sostuvo.

También defendió la incorporación de su esposo, el historiador Adolfo Cueto, a su gabinete.

García asumió este sábado como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo y, en sus primeras definiciones al frente de la institución, marcó el cierre de la etapa de transición y el comienzo de una revisión de la situación de los trabajadores y de los contratos que mantiene la casa de estudios.

La nueva conducción recibió durante las últimas semanas información sobre la situación de los trabajadores de la universidad y, según explicó García, recién ahora comienza a tener un conocimiento más concreto de la realidad de las distintas áreas, dependencias y unidades académicas.

La rectora fue consultada por la prensa puntualmente por la situación de alrededor de 100 personas que tienen contratos de servicio, algunos de los cuales vencen a fines de agosto y otros al terminar el año. Frente a esa situación, evitó anticipar una decisión y planteó que primero será necesario analizar cada caso.

“Hoy salimos del proceso de transición”, señaló García al explicar que durante la campaña y la elaboración del plan de gobierno no era posible acceder en profundidad a la realidad de cada área de la Universidad.

La rectora sostuvo que el proceso de transición permitió comenzar a tomar contacto con una realidad que no estaba completamente visible durante la campaña. Por eso, instruyó a los integrantes de su gabinete a revisar qué ocurre con los trabajadores, sus funciones y los contratos existentes.

“Somos una institución, pero somos una comunidad habitada por personas”, fue la definición con la que García resumió el criterio que, según planteó, deberá guiar el análisis de la situación laboral dentro de la UNCuyo.

La defensa de Cueto y el nuevo gabinete de la UNCuyo

Otro de los temas sobre los que fue consultada fue la conformación de su gabinete y, particularmente, el papel que tendrá su esposo, el historiador Adolfo Cueto, en la Secretaría General de la Universidad.

García salió al cruce de las críticas que surgieron en los últimos días y defendió la trayectoria académica y de gestión de Cueto dentro de la UNCuyo.

La rectora remarcó que Cueto es doctor en Historia, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo y que ocupó el cargo de decano durante cuatro períodos. También destacó su paso por el Consejo Superior y su trayectoria dentro de la institución.

De esta manera, García buscó responder a los cuestionamientos sobre la designación y sostuvo que parte de las críticas se producen sin conocer la trayectoria de quien ocupará un lugar relevante dentro de su equipo de gobierno.

La nueva gestión comienza así con dos de los primeros desafíos internos sobre la mesa: definir qué ocurrirá con los trabajadores cuyos contratos están próximos a vencer y consolidar un gabinete que reúne dirigentes provenientes de distintos espacios y sectores de la comunidad universitaria.