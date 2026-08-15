Qué dijo Esther Sánchez sobre la nueva rectora de la UNCuyo

Como indica el protocolo, la rectora saliente Esther Sánchez participó de la asunción de su flamante sucesora Adriana García. La contadora, especialista en costos y con una larga trayectoria académica, habló sobre la ganadora de la elecciones.

"Hoy es un día de festejo porque se demuestra que en la UNCuyo funciona la democracia y eso es extraordinario. Estoy feliz por este traspaso. Además a una mujer, que no es menor. Le deseamos lo mejor a la nueva gestión", dijo Esther Sánchez.

"Estoy segura que la UNCuyo va a seguir creciendo como hasta ahora. Una universidad que es para todos, entramada en la sociedad", agregó.

La entrevista completa con Esther Sánchez Esther Sánchez, en diálogo con Mdz. Rodrigo D'Angelo/Mdz La mirada de Esther Sánchez sobre la UNCuyo En los minutos finales de su gestión, Esther Sánchez también hizo un balance de sus cuatro años al frente de la UNCuyo. "Estos años han sido desafiantes. Pero que la UNCuyo, como siempre digo, redobla la apuesta. Aún en circunstancias donde no hemos tenido el presupuesto suficiente, hemos crecido", dijo la rectora saliente.

"Nos hemos posicionado nacional e internacionalmente en muchos temas como innovación académica, investigación, bienestar, transformación digital. Además, la sostenibilidad como un eje transversal a todas nuestras acciones, demuestran que la universidad avanza y crece aún pese a las circunstancias", añadió.