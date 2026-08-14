UNCuyo: la decisión de Adriana García sobre el Damsu

Este sábado 15 de agosto comenzará formalmente una nueva etapa en la UNCuyo, ya que García y Ana Sisti asumirán como rectora y vicerrectora , respectivamente, y quedará así formalizado el cambio de conducción de la casa de estudios para el período 2026-2030. La asunción será a las 10.30 en la Nave UNCuyo .

La nueva gestión no prevé modificaciones abruptas en la conducción del organismo médico durante esta semana y la definición sobre sus autoridades quedará para después de la asunción.

El proceso contempla una evaluación del funcionamiento de las distintas áreas de las instituciones universitarias y, en el caso del Damsu, se desarrolla de manera conjunta con los distintos sectores involucrados.

El análisis incluye al Directorio pleno del organismo, sus empleados, las autoridades universitarias y el Consejo Superior de la UNCuyo . La intención es contar con una mirada integral antes de avanzar con los cambios correspondientes.

En ese marco, la definición de las nuevas autoridades del Damsu no será inmediata. La evaluación continuará después de la asunción de la nueva conducción universitaria y el proceso podría extenderse durante un tiempo mayor.

Una definición en la UNCuyo que queda abierta

El futuro de la conducción del Damsu es, de este modo, una de las decisiones que todavía permanece abierta dentro de la transición de la UNCuyo.

La nueva gestión está revisando el funcionamiento de las distintas áreas y los perfiles que podrían ocupar los diferentes cargos. En ese proceso, el criterio planteado es avanzar con las personas consideradas más idóneas para cada responsabilidad.

En el caso específico del Damsu, además, la evaluación incorpora a los distintos actores que forman parte de su funcionamiento y a los órganos de gobierno de la Universidad.

Por ahora, no habrá cambios abruptos en sus autoridades. La definición quedará para después del inicio formal de la nueva gestión y podría demandar más tiempo antes de que se conozcan los nombres y eventuales modificaciones en la conducción del organismo.

Así, el Damsu queda como uno de los primeros asuntos que deberá resolver la administración de Adriana García una vez asumida la conducción de la UNCuyo.

Las nuevas secretarías de la UNCuyo

Como contó MDZ, el Gabinete estará conformado por las siguientes secretarías:

Académica: Dra. Ana Sisti

Investigación, Posgrado e Internacionales: Mgtr. Gastón Burlot.

Extensión: Dr. Javier Ozollo

Bienestar: Esp. Lic. Noelia Naranjo

Económica, Financiera y de Servicios: Lic. Nicolás Sanfilippo

General: Dr. Adolfo Cueto

Educación Digital: Mgtr. Marcela Tagua

Articulación Institucional y Medios: Mgtr. Sergio Luza

Vinculación Tecnológica: Mgtr. Pablo De Simone

Además de definir los nombres que ocuparán las secretarías, la nueva conducción de la UNCuyo plantea avanzar en una revisión de la estructura orgánica de la Universidad.

Según el esquema presentado por García y Sisti, la normativa actualmente vigente que regula la estructura orgánica funcional es la Ordenanza 96 de 2004. Desde entonces, distintas gestiones introdujeron modificaciones y cambios en las áreas que no quedaron consolidados en una nueva norma integral.

Por eso, uno de los objetivos de la nueva administración será avanzar en una regulación que permita ordenar, actualizar y transparentar la estructura de la Universidad Nacional de Cuyo, de acuerdo a lo que informó la nueva gestión.