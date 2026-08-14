UNCuyo: la decisión de Adriana García sobre el Damsu
La nueva gestión que encabeza Adriana García y que asumirá este sábado 15 tomó una determinación sobre el Damsu.
La nueva conducción de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), encabezada por Adriana García, se tomará tiempo para definir los cambios en el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (Damsu). La situación se analiza junto al Directorio, los trabajadores, las autoridades y el Consejo Superior, de acuerdo informaron a MDZ desde la gestión.
Este sábado 15 de agosto comenzará formalmente una nueva etapa en la UNCuyo, ya que García y Ana Sisti asumirán como rectora y vicerrectora, respectivamente, y quedará así formalizado el cambio de conducción de la casa de estudios para el período 2026-2030. La asunción será a las 10.30 en la Nave UNCuyo.
La nueva gestión no prevé modificaciones abruptas en la conducción del organismo médico durante esta semana y la definición sobre sus autoridades quedará para después de la asunción.
El proceso de transformación de Damsu
El proceso contempla una evaluación del funcionamiento de las distintas áreas de las instituciones universitarias y, en el caso del Damsu, se desarrolla de manera conjunta con los distintos sectores involucrados.
El análisis incluye al Directorio pleno del organismo, sus empleados, las autoridades universitarias y el Consejo Superior de la UNCuyo. La intención es contar con una mirada integral antes de avanzar con los cambios correspondientes.
En ese marco, la definición de las nuevas autoridades del Damsu no será inmediata. La evaluación continuará después de la asunción de la nueva conducción universitaria y el proceso podría extenderse durante un tiempo mayor.
Una definición en la UNCuyo que queda abierta
El futuro de la conducción del Damsu es, de este modo, una de las decisiones que todavía permanece abierta dentro de la transición de la UNCuyo.
La nueva gestión está revisando el funcionamiento de las distintas áreas y los perfiles que podrían ocupar los diferentes cargos. En ese proceso, el criterio planteado es avanzar con las personas consideradas más idóneas para cada responsabilidad.
En el caso específico del Damsu, además, la evaluación incorpora a los distintos actores que forman parte de su funcionamiento y a los órganos de gobierno de la Universidad.
Por ahora, no habrá cambios abruptos en sus autoridades. La definición quedará para después del inicio formal de la nueva gestión y podría demandar más tiempo antes de que se conozcan los nombres y eventuales modificaciones en la conducción del organismo.
Así, el Damsu queda como uno de los primeros asuntos que deberá resolver la administración de Adriana García una vez asumida la conducción de la UNCuyo.
Las nuevas secretarías de la UNCuyo
Como contó MDZ, el Gabinete estará conformado por las siguientes secretarías:
Académica: Dra. Ana Sisti
Investigación, Posgrado e Internacionales: Mgtr. Gastón Burlot.
Extensión: Dr. Javier Ozollo
Bienestar: Esp. Lic. Noelia Naranjo
Económica, Financiera y de Servicios: Lic. Nicolás Sanfilippo
General: Dr. Adolfo Cueto
Educación Digital: Mgtr. Marcela Tagua
Articulación Institucional y Medios: Mgtr. Sergio Luza
Vinculación Tecnológica: Mgtr. Pablo De Simone
Además de definir los nombres que ocuparán las secretarías, la nueva conducción de la UNCuyo plantea avanzar en una revisión de la estructura orgánica de la Universidad.
Según el esquema presentado por García y Sisti, la normativa actualmente vigente que regula la estructura orgánica funcional es la Ordenanza 96 de 2004. Desde entonces, distintas gestiones introdujeron modificaciones y cambios en las áreas que no quedaron consolidados en una nueva norma integral.
Por eso, uno de los objetivos de la nueva administración será avanzar en una regulación que permita ordenar, actualizar y transparentar la estructura de la Universidad Nacional de Cuyo, de acuerdo a lo que informó la nueva gestión.