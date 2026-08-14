Entre la política y la Iglesia: la CGT busca fortalecer al PJ bonaerense y llegar al papa León XIV

La CGT no quiere perder tiempo y se mueve en dos direcciones en medio de su plan de lucha contra el Gobierno nacional . Por un lado, la calle Azopardo sigue acelerando pasos para concretar una audiencia con el Papa León XIV y, por otro, la seccional zona norte de la central obrera comenzó a darle volumen a la búsqueda de afiliados del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires .

La necesidad de ampliar la base de afiliados del PJ en territorio bonaerense forma parte de la estrategia electoral de cara a 2027 del gobernador Axel Kicillof , de gran sintonía con la central obrera. En ese marco, los dirigentes sindicales del territorio comenzaron a trabajar de manera fuerte en captar nuevos adherentes , sobre todo en aquellos distritos de la 1° Sección Electoral .

Según trascendió de fuentes gremiales de la CGT regional zona norte en contacto con Agencia Noticias Argentinas, pretenden sumar más de 1.500 nuevas adhesiones en el corto plazo.

Así quedó establecido en la última reunión que mantuvieron dirigentes gremiales con el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares . En ese ámbito, también dialogaron sobre la situación actual de los trabajadores y trabajadoras , la realidad del sector productivo e industrial y los desafíos que tenemos por delante para defender el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestra Provincia .

“Avanzamos en organizar la participación de la CGT REGIONAL de la Primera Sección Electoral en la campaña de afiliación al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires , sumando organización y militancia a la construcción de un Peronismo cada vez más fuerte y participativo en esta nueva etapa”, sostuvo Cascallares cuando finalizó el encuentro.

En ese marco, insistió en la necesidad de trabajar por “más organización, más participación y más peronismo para construir el futuro de nuestra Provincia”.

Participaron del encuentro Hernán González (Secretario General del Sindicato de la Carne del Gran Buenos Aires); Diego Bonetto (Secretario General de la CGT Zona Norte); Daniel Fernández (Secretario General de SETIA Zona Norte Textiles); Cristian Oliva (Delegado General Serenísima ATILRA y Presidente AUT-LECHEROS); Javier Giménez (Comisión Interna Serenísima ATILRA); y Gonzalo Rodríguez (Comisión Interna Serenísima ATILRA).

El otro eje que hoy tiene el colectivo sindical en la mira es reunirse con el Papa León XIV en el marco de su visita a la Argentina, que se producirá en el mes de noviembre. Hay representantes sindicales con muy buena sintonía con las jerarquías eclesiásticas que tienen muchas expectativas en concretar una audiencia con el Sumo Pontífice, con el objetivo de mostrarle “la realidad de la Argentina”.

No es el único sector que está en la vereda de enfrente de Javier Milei que quiere ver al máximo representante de la Iglesia Católica en un cónclave: la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) también persiguen el mismo objetivo.