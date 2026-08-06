Caos en la Ciudad: La CGT, las CTA y la UTEP anunciaron dos días de marchas

Las organizaciones sindicales y sociales se movilizarán este jueves y el viernes; también habrá protestas en distintos puntos del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron dos jornadas consecutivas de protestas callejeras contra el Gobierno. Las movilizaciones se realizarán este jueves y el viernes con consignas diferentes, aunque con participación de los mismos sectores vinculados al sindicalismo, el peronismo y organizaciones sociales.

El primer día, las organizaciones se concentrarán en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que será debatido en el Senado. El viernes volverán a movilizarse en el marco del Día de San Cayetano bajo las consignas “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.

Dónde se concentrará la CGT La CGT participará de ambas jornadas. Para la movilización del jueves fijó su punto de encuentro en Solís e Yrigoyen. Entre las consignas difundidas por los organizadores figura "No voten como ingleses". Para la marcha del viernes, la central obrera convocó a concentrarse desde las 12 en Diagonal Sur y Bolívar bajo el lema "San Cayetano nos une".

La CGT dirá presente en ambas marchas. Juan Mateo Aberastain / MDZ La convocatoria de las CTA Las dos CTA convocaron a movilizarse este jueves desde las 12 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El lema elegido para esa jornada es "No al remate de la Argentina".

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, manifestó una "enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir mañana" en el Senado y afirmó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada "subordina el territorio al mercado financiero".