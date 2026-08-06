Caos en la Ciudad: La CGT, las CTA y la UTEP anunciaron dos días de marchas
Las organizaciones sindicales y sociales se movilizarán este jueves y el viernes; también habrá protestas en distintos puntos del país.
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron dos jornadas consecutivas de protestas callejeras contra el Gobierno. Las movilizaciones se realizarán este jueves y el viernes con consignas diferentes, aunque con participación de los mismos sectores vinculados al sindicalismo, el peronismo y organizaciones sociales.
El primer día, las organizaciones se concentrarán en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que será debatido en el Senado. El viernes volverán a movilizarse en el marco del Día de San Cayetano bajo las consignas “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.
Dónde se concentrará la CGT
La CGT participará de ambas jornadas. Para la movilización del jueves fijó su punto de encuentro en Solís e Yrigoyen. Entre las consignas difundidas por los organizadores figura "No voten como ingleses". Para la marcha del viernes, la central obrera convocó a concentrarse desde las 12 en Diagonal Sur y Bolívar bajo el lema "San Cayetano nos une".
La convocatoria de las CTA
Las dos CTA convocaron a movilizarse este jueves desde las 12 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El lema elegido para esa jornada es "No al remate de la Argentina".
Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, manifestó una "enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir mañana" en el Senado y afirmó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada "subordina el territorio al mercado financiero".
El peronismo y La Cámpora también se suman
El peronismo aportará distintas columnas a la marcha del jueves, en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto. La Cámpora, conducida por el diputado Máximo Kirchner, confirmó su participación desde la esquina de Rivadavia y Montevideo con la consigna "Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también".
Protestas en todo el país
Además de las movilizaciones convocadas por la CGT, las CTA y la UTEP, organizaciones piqueteras de izquierda anunciaron marchas en distintos puntos del país, lo que amplía el escenario de tensión previsto para ambas jornadas.