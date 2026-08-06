El paso a Chile sigue cerrado pero anticiparon cuándo mejorará el tiempo

El paso a Chile lleva más de 20 días cerrado por las intensas nevadas que afectan a la alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado debido al fuerte temporal que afecta a la alta montaña desde hace más de 20 días. Si bien aún no hay fecha confirmada de reapertura, anticipan una mejora en las condiciones meteorológicas a partir del sábado 8 de agosto.

Según los pronósticos, las nevadas continuarán hasta el sábado en la madrugada. Luego, se esperan varios días de buen tiempo en cordillera.

Desde el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, que depende de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, confirmaron que se realizan diagnósticos de manera permanente con el objetivo de "definir la fecha de reapertura" y expresaron que se prevé la habilitación cuando las condiciones sean favorables.

Mucha nieve en alta montaña Bruno Brachetta Hasta entonces, las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales antes de planificar un viaje hacia Chile, ya que el estado del paso dependerá de la evolución del temporal.