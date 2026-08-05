El paso a Chile sigue cerrado y anticipan el ingreso de un nuevo temporal
El paso a Chile seguirá cerrado hasta próximo aviso. Se prevé la apertura cuando las condiciones climáticas en alta montaña sean favorables
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado en medio del intenso temporal que afecta la zona de la alta montaña.
Mientras cerca de 1.500 camiones permanece a la espera de la reapertura, las autoridades confirmaron que la misma se prevé cuando las condiciones climáticas sean favorables. Desde ambos sectores de la frontera realizan evaluaciones a diario.
En tanto, para este miércoles anticipan el ingreso de un nuevo temporal. "Cielo nublado durante gran parte del día. Entre las 18 y 19 ingresará un temporal de importancia con precipitaciones intensas de nieve. Comienza en la zona sur y se extiende luego a la zona centro y posteriormente a la zona norte de la alta montaña. Se prevé además la ocurrencia de viento blanco", señala el pronóstico de Contingencias Climáticas.
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 3°
- Punta de Vaca: - 6°
- P. del Inca: - 9°
- Las Cuevas: - 10°
Cómo será la reapertura del paso a Chile
Sin fecha confirmada y a la espera que mejoren las condiciones meteorológicas, desde el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, que depende de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, confirmaron que se realizan diagnósticos de manera permanente con el objetivo de "definir la fecha de reapertura".
Entre las tareas que se evalúan se encuentra la evolución de las tareas que realiza Vialidad Nacional para despejar los caminos de acceso, que fueron tapados por la nieve acumulada.
"Se prevé que -cuando las condiciones climáticas sean favorables- se proceda a la reapertura contemplando las medidas para agilizar la circulación, entre ellas: priorizar el paso de camiones y reforzar la dotación de personal de los organismos de control", indicaron en un comunicado.
Además, adelantaron que cuando se reabra el cruce fronterizo, "de ser posible", se buscará extender el horario de atención.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también sigue cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.