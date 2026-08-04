El paso a Chile continúa cerrado: cómo estará el tiempo los próximos días

Se cumplen 21 días del cierre del paso a Chile. Cómo estará el tiempo este martes y cuándo podría reabrir el corredor internacional.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por las intensas nevadas que afectan a la alta montaña, que se extenderían hasta el sábado 8 de agosto.

Para este martes se espera una ventana de buen tiempo, con cielo nublado en toda la cordillera y sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 4°

P. del Inca: - 8°

Las Cuevas: - 9° Este martes se cumplen 21 días consecutivos desde el cierre del paso a Chile y cerca de 1.500 camiones esperan la reapertura del corredor internacional. Desde la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior de Chile explicaron que la habilitación requiere de una evaluación y decisión coordinada entre ambos países.

Si bien se espera una mejora a partir del sábado, aún no hay fecha de reapertura. Según confirmaron las autoridades, se irá evaluando en los próximos días, pero la decisión dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en alta montaña.