Pronóstico para Mendoza: mejora el tiempo en la cordillera tras varios días de intensas nevadas

Después de varios días con advertencias meteorológicas, Mendoza tendrá una jornada estable y sin alertas.

Mendoza atravesará este martes una jornada sin alertas meteorológicas después de varios días de inestabilidad.

Después de varios días marcados por las alertas en la cordillera, este martes se espera un panorama mucho más tranquilo en Mendoza. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y condiciones estables en alta montaña.

Servicio Meteorológico Nacional sin alertas La mínima será de 8° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 19° por la tarde. También se esperan vientos leves de dirección variable, sin fenómenos intensos previstos para el Gran Mendoza.

La principal novedad es que Mendoza no estará bajo alertas meteorológicas. Tras varias jornadas con advertencias por fuertes nevadas, viento blanco y ráfagas en la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió avisos para este martes.

El miércoles subirá la temperatura en Mendoza y la máxima llegará a 22°. Santiago Tagua/MDZ En la zona cordillerana también se prevé una mejora, con condiciones estables y sin nuevas nevadas importantes durante la jornada.