Los Sociales de una tarde de arte y color en pleno corazón de Mendoza

E l arte también puede mirarse desde abajo, desde la altura de una mesa de taller, desde las manos manchadas de color y desde esa libertad con la que los niños se animan a probar materiales sin pedirle permiso al resultado. Esa fue la escena que se vivió el sábado 1 de agosto durante la inauguración de Artekids , la muestra que reúne las obras realizadas por alumnos de Piojos Taller de Arte a partir del lenguaje visual de Eduardo Hoffmann .

La exposición quedó inaugurada en Devas Bar, ubicado dentro del Sheraton Mendoza Hotel. El encuentro convocó a familias, alumnos, docentes, artistas y público interesado en una propuesta que cruza educación artística, producción infantil y obra contemporánea mendocina.

La muestra, organizada por Grupo Huentala y Piojos Taller de Arte, propone algo más que una exhibición de trabajos infantiles. Plantea una experiencia sensible en torno a una pregunta central: qué ocurre cuando la obra de un artista consolidado es atravesada por la mirada intuitiva, experimental y lúdica de las infancias.

El punto de partida de Artekids fue la obra de Eduardo Hoffmann, uno de los nombres relevantes de la pintura contemporánea mendocina. Sin embargo, la propuesta no consistió en copiar sus cuadros ni en reproducir sus imágenes de manera literal. Los alumnos trabajaron sobre algunos de los elementos que definen su universo plástico: el uso expresivo del color, la superposición de texturas, la gestualidad, la materia y la construcción dinámica de la superficie pictórica. Desde allí, cada niño elaboró su propia respuesta visual.

El resultado es una serie de obras en las que la referencia a Hoffmann aparece como impulso, no como límite. Hay manchas, recorridos cromáticos, trazos espontáneos, formas que se superponen y composiciones que revelan la potencia del juego como forma de conocimiento.

En ese sentido, la muestra permite observar un aspecto clave de la educación artística: aprender sobre un artista no significa imitarlo, sino comprender cómo construye su lenguaje para luego transformarlo en una experiencia propia.

Una muestra de arte con mirada pedagógica

Artekids forma parte de la metodología de artista invitado, una dinámica desarrollada por Piojos Taller de Arte, espacio dirigido por el artista Claudio Escobar. A través de este formato, los chicos se acercan a la obra de distintos referentes de las artes visuales de Mendoza y trabajan durante un período determinado a partir de sus procedimientos, temas y recursos expresivos.

La importancia de esta propuesta está en que los artistas dejan de aparecer como figuras lejanas o inaccesibles. Sus obras se convierten en material de observación, conversación, análisis y experimentación.

La inauguración también tuvo otro valor: las obras salieron del ámbito del taller para ingresar a un espacio expositivo abierto al público. Ese pasaje modifica la relación de los chicos con su propia producción.

Exponer implica mirar las piezas de otra manera. Supone elegir, montar, ordenar, compartir y aceptar que otros se detengan frente a una imagen creada por ellos. En esa instancia, los alumnos dejan de ser solo participantes de una clase para convertirse en productores de obra.

Durante la apertura, ese gesto se hizo visible en el recorrido de las familias, en las fotos junto a las piezas, en las conversaciones alrededor de los trabajos y en la emoción de ver las producciones infantiles ocupando un lugar central dentro de un espacio cultural.

Los que dijeron presentes en Artekids

Los pequeños artistas junto a su profesor Claudio Escobar.

Claudio Escobar y Melani Camsen.

Leonel Alonso, la profe Rosario Cunieti y Ian Lucero.

Zoe Riffel, la profe Daniela Valdez y Martina Minati.

Una importante cantidad de invitados se dieron cita en el lujo hotel para la inauguración de la muestra.

La pequeña artista Sol Cuello posando con sus papás.

Todos querían sacarse fotos con los protagonistas de la tarde: los pequeños artistas.