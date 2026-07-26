Benito Laren, entre el espejo, el arte y la imaginación sin límites

¿Cómo seguir? La sensatez como elección incluso inevitable. ¡No puedo ser solo lo que soy! Dios es lo que alguien alguna vez fue para mí! Como hacemos creer es como pensamos. Lo que nos hace sentir el vínculo es cómo nos piensan. No todos nos conocimos antes de la invención del espejo .

A lo mejor la manía del espejo … exclama la creatividad. El espejo evidencia lo inigualable. Y el arte no reemplaza las imágenes …

El humor es el disfraz irreconocible.

Nos conocemos al reconocer en qué prioridad nos convertimos.

La inteligencia es una púa. Y resuena Laren…

¡Soy como puedo mirarte!

La etimología es su invención de tantos silencios.

Él es un ruido gestual.

La tentación de las chusmas de barrio.

El deseo es como podés estar.

La crisis siempre es conectarnos con lo que parece y con lo que es.

Lo que se puede vender es lo que se puede comprar.

La tentación de las chusmas de barrio. Ilustración de Juan Brros.

El arte es el margen

Dios nos hace conocernos a sí mismos tal como nos hace conocer a Dios.

Benito es tal como su corona envuelta en nylon.

Es una réplica de sí mismo.

Lo que necesitamos es como nos necesitamos.

Un sorteo de imágenes XXL que exceden el talle de las miradas.

Lo que conocés de vos es lo que te hace conocer de mí.

La imaginación es nuestra más fiel expresión.

¿La mirada es un pronóstico sin cumplir?

La incertidumbre es la más difícil convivencia.

El arte da vigencia a ver.

La intimidad es la expresión.

Benito Laren hace lo que es.

Su obra es lo que se cumple de él

¡Y él siempre está de moda para sí mismo!

¡”Arte con “química”!

Se transforma en el signo.

Es oportuno…

Sin demacrar…

Animo que la gaseosa “Fanta” sería su mejor autoretrato. Decir “Fanta” es decir “fantástico”. Es decir… Benito Laren.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.