"Ser rabina fue desafiar una tradición religiosa dominada por hombres"

- Soy una apasionada y estoy enamorada de la tradición judía; desde muy chiquitita siempre me gustó todo lo que tenga que ver con la tradición judía, siempre estuve involucrada, me gustaba mucho enseñar. Por ejemplo, sentaba a uno de mis hermanos y le daba clases de hebreo jugando. A los 17 años terminé la escuela secundaria y empecé a estudiar en el Seminario Rabínico para ser Morá (maestra de hebreo) porque no había rabinas en la década del ´80. Una vez se me ocurrió ir al Instituto Terciario para Morim, cuyo director era el rabino Mordejai Edery (1928-2010) quien me dijo que no era posible que pueda estudiar y ser rabina como los rabinos, que no había rabinas. Muy enojada me acerqué al rabino Marshall Meyer (1930-1993, creador del Seminario Rabínico Conservador) quien me dijo que el día que se empiecen a ordenar rabinas en Latinoamérica, yo podía ser la primera. En ese momento tenía 17 años, al otro año Marshall me dejó participar como oyente en las clases de psiquiatría pastoral en las que contaba cosas que iban a pasarle a los rabinos el día que estén en los púlpitos de cada comunidad. Yo adormecí un poquito mi deseo de ser rabina porque me casé a los 19 años y era mucho lo que tenía que hacer en ese momento; tenía que estudiar una carrera universitaria, saber inglés, viajar y vivir en Israel mínimamente un año. Obviamente que se ordenaron otras rabinas; mientras tanto yo estaba dedicada a trabajar y criar a mis hijos. Siempre trabajé como maestra de hebreo

- Mis abuelos en sus casas tuvieron una fuerte influencia, el judaísmo ocupaba un lugar importante. Mi abuelo paterno era religioso, pero no lo conocí. El papá de mi mamá vivía en nuestro mismo edificio, con quien tuve mucho contacto hasta que falleció cuando yo tenía 12 años, era amante del hebreo y súper sionista, pero había dejado todo el costado religioso para volcarse a lo secular, lo laico, lo sionista; y mi papá tenía un fuerte apego judío, pero no religioso. Mi mamá, próxima a cumplir 90 años mucho menos. Fui a una escuela integral judía sionista en el barrio de Belgrano (CABA)

- En mi casa todo lo que aprendía en la escuela poder hacerlo; más allá de que, por ejemplo, mi mamá no era observante, pero si yo decía, mami quiero lo hacíamos; mi abuelo materno nos hacía desfilar a mis dos hermanos y a mí con la bandera de Israel. En la casa de mi abuela materna el judaísmo pasaba mucho por las comidas. Mi papá es el que iba con nosotros al Templo de la Escuela Hebrea David Wolfsohn en el barrio de Belgrano donde las mujeres nos sentábamos arriba y los hombres abajo. Cuando fuimos con mi papá a escuchar al rabino Marshall Meyer fue como un antes y un después

- Después vino la escuela secundaria, fuiste morá, en la Escuela Judía Tarbut, ¿hasta convertirte en rabina fue un trayecto muy difícil por lo que estás contando?

- Desde lo personal tiene que ver con que no me animaba; no tenía el atrevimiento para decir me animo, mi vocación y mi misión en la vida y tampoco tenía un modelo de mujeres que hayan sido rabinas. Al principio de mi rabinato yo tenía muchos temores y escribía todo lo que iba a hablar, me decían que era demasiado académica, como que eran difíciles las prédicas que hacía; de a poco fui encontrando el gustito

¿Tu marido cómo toma tu rabinato?

- Mi marido me acompaña en el sentido de que todos los viernes y sábados va conmigo al templo; es un activista comunitario desde antes de que yo sea rabina, integra la comisión de la Organización Sionista Argentina (OSA), es también el presidente de Mercaz (organización política y representación del movimiento conservador Masortí del judaísmo en instituciones sionistas internacionales), fue un camino que no fue tan fácil porque nosotros éramos muy jóvenes cuando nos casamos y habíamos pactado una cosa y yo cambié las reglas del juego después de 25 años de matrimonio. Igualmente nos fuimos acomodando. Siempre se puede acomodar si hay voluntad y uno está vinculado con la tradición, pero hay otras cosas que tienen que ver con el nivel de exposición, los horarios, etcétera

Coincidamos en que las religiones son machistas; el judaísmo no escapa a eso; ¿cómo pudiste imponerte?, llegar a cargos importantes, ser reconocida, porque es difícil en un mundo machista…

- Cuando me ordené como rabina observaba que todas las rabinas existentes trabajaban como segundas de un primer rabino. Cuando empecé a trabajar en la comunidad también era la asistente de un rabino y fue muy difícil porque es como que siempre hay como una tendencia a pensar que la mujer está para embellecer el espacio, pero ese no es el lugar porque yo había estudiado un montón, entonces es como que estaba al lado de un rabino que sabía también un montón y que valoraba mi saber, pero que también tenía como esa visión de los rabinos de aquel entonces. Cuando quedo sola, porque él se fue de la comunidad en el año 2015, me empiezan a plantear que la gente pide que el rabino sea hombre; entonces en la denominadas Altas Fiestas (Año Nuevo y Día del Perdón) teníamos que contratar un rabino que me acompañe. Paso el tiempo y debido a varios inconvenientes tuve que alejarme de esa comunidad; luego me invitan a participar de la Comisión Directiva de la Asamblea Rabínica Latinoamericana; al tiempo me nombran decana de la Escuela Rabínica y Presidenta de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Nunca paré, seguí caminando, enseñando, empecé a moverme y entender que, si yo no me movía todo el esfuerzo de haber ido a Israel, haber estudiado, trabajado tantos años iba a quedar en la nada; Los años en el seminario fueron muy difíciles porque fueron en pandemia, pero también me permitieron volver a la docencia. En agosto de 2023 me incorporé como rabina en la comunidad israelita Benei Tikva en el barrio de Belgrano, al poco tiempo sucedió el ataque terrorista de Hamas en Israel (7 de octubre 2023)

¿Qué significa el uso de la Kipá para vos? (del hebreo cúpula es un pequeño gorro ritual, usado tradicionalmente por los varones judíos para cubrirse la coronilla. Su uso simboliza el respeto, la humildad y la reverencia constante ante Dios, recordando que hay algo Superior por encima de nosotros) teniendo en cuenta que el uso es específico para el hombre…

- La kipá simboliza que hay algo más allá de nosotros, algo por sobre nosotros, no es una mitzvá (mandamiento u obligación en el judaísmo. En la vida diaria, el término también se utiliza como sinónimo de una buena acción), es una costumbre que está tan arraigada en el pueblo de Israel que todos piensan que es una mitzvá, es una costumbre que se transformó en ley, o sea, que para ciertas cosas sí o sí hay que usar kipá; en un servicio religioso, en cementerio judío, a la hora de comer y de hacer una bendición, a la hora de estudiar Torá. Hay que gente que la usa permanentemente y quienes la usan solamente en las ocasiones que te acabo de mencionar

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- Es muy raro ver mujeres que utilizan kipá…

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- Pero yo creo que también lo que nosotros mostramos a veces tiene un impacto más fuerte que aquello que nosotros decimos. El uso con el mismo sentido que los hombres porque yo también creo que hay algo por sobre nosotros

¿Qué significa ser judío en la diáspora (fuera de Israel) para vos?

- Para mí ser judío significa un compromiso con Dios, la Torá (es la compilación de los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea), el pueblo de Israel y con los valores supremos de la vida. Ser judío en la diáspora se torna como más imperioso porque el aire que respiras en la calle no es judío. En la diáspora tenemos como un doble esfuerzo de mantener vivo el judaísmo

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- ¿El judaísmo es una religión, una forma de vida, un partido político?, Insisto en lo del partido político porque hay existencia de varias corrientes…

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- El judaísmo es una forma de vida, los judíos son una nación que en determinado momento no tuvieron Nación y así todo el pueblo judío sobrevivió. Hay judaísmo si hay judíos. Creo que también hay una identificación fuerte con el Estado de Israel

¿Qué es el sionismo?

- El sionismo nació como un movimiento que aspiraba a que el pueblo judío pueda tener su soberanía dentro de la tierra de Israel. Sigue existiendo porque hay muchas cosas para trabajar que tiene que ver con el Estado de Israel. Si bien tenemos que tener nuestro lugar porque nuestra historia judía nos demostró que nuestra lucha por nuestra seguridad no terminó con la creación del Estado Israel (1948), tiene que seguir fuerte y custodiada

¿Se puede ser judío no sionista, no creer en el Estado de Israel?

-Para mí no se puede ser judío y no sionista. Nosotros rezamos tres veces al día mirando hacia Jerusalén.

Pero hay judíos que no creen en el Estado de Israel. O sea que no son sionistas, son judíos y lo declaran….

- Para mí no y es un determinante. Inclusive ser judío implica conocer la importancia del hebreo. Se debe entender que el hebreo es el idioma de la creación del mundo, es el idioma de la Torá, del Estado de Israel. Israel es la promesa, es el lugar del pueblo judío que haya podido sobrevivir tantos años sin tener soberanía sobre la tierra, pero siempre tuvo la dirección hacia ese lugar

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¿Quién es más judío?, quien cumple los 613 preceptos o aquel que simplemente es judío porque nació de un vientre judío…

- Para el judaísmo hay una definición clara de quién es judío (quien nace de un vientre judío o se convierte al judaísmo) más allá de todo lo que yo te pueda expresar desde los sentimientos

Tenés un cementerio judío. Queda un solo lugar. Se mueren dos personas al mismo tiempo. Uno fue religioso, fue todos los viernes cumplió 613 preceptos y el otro no.; simplemente es judío porque nació de un vientre de una madre judía, ¿a quién enterrás; a quién dejás afuera?

- No dejamos afuera a nadie, siempre se hace un lugar dentro del cementerio judío para poder enterrar a ambos

¿Ser judío es caro?

- Fuera de Israel sí

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- ¿Por qué en Israel no?

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-Porque en Israel vos tenés el Estado Judío que fue fundado con algunas cosas maravillosas, la educación para todos, el tema del seguro médico, si te vas vivir la ayuda que te dan, en ese sentido en Israel no. Fuera de Israel es caro porque tenés que pagar educación privada si vos querés que tu hijo tenga una buena educación judía. En las comunidades sos aceptado, pero tenés que no ser orgulloso y poder pedir ayuda que siempre en alguna comunidad te la van a dar. Igualmente yo creo que nadie queda fuera

Hay un refrán popular que dice, "dos judíos, tres opiniones” …

- Es totalmente cierto y esto tiene que ver con la naturaleza de la biblioteca más grande que hay de judaísmo que es el Talmud (es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo II y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la Tierra de Israel)

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¿qué significa Dios para el judío?

- Dios para el judío es la seguridad y la confianza de que todo va a estar bien; es amor y compasión porque llega a los israelitas y en el Día del Perdón sabemos que siempre existe la posibilidad del perdón

Estamos a 32 años del atentado a la AMIA, ¿qué recordás; qué te trae a la memoria?

- Mucho dolor, yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Uruguay de vacaciones de invierno, me volví, corté mis vacaciones. Falleció una compañera nuestra de la escuela secundaria. Habíamos vivido dos años antes el atentado a la Embajada de Israel, yo era maestra de hebreo en el colegio Tarbut, teníamos chicos de hijos de diplomáticos en ese momento, o sea, ya habíamos vivido una tragedia; cada año volver sobre eso es mucho dolor y bronca por la falta de justicia y como se “embarró la cancha”, el memorándum con Irán…

¿Y el 7 de octubre del 2023, fecha del atentado terrorista de Hamas en Israel?

- El 7 de octubre fue tremendo. Sucedió algo que nunca pensé que podía volver a pasar. Yo me dediqué bastante tiempo a estudiar el tema de la Shoa (holocausto), pero siempre enseñándolo como algo que ocurrió hace tiempo y hasta en algún momento llegué a sentir que aburríamos porque era vivir o construir la identidad a partir de la persecución y de la tragedia, había como toda una postura dentro de la educación de no atarse solo a la tragedia para poder enseñar ser judío y hacerlo desde el lugar del amor, la felicidad, la alegría, que es lo que nos gusta a todos. El 7 de octubre 2023 nos dio un cachetazo, como volver a sentir que la tragedia puede ser real; la bestialidad humana busca hacer el mal con mayúsculas. Por otro lado, la capacidad de volver a levantarse que tiene nuestro pueblo es impresionante

Yo siempre termino mis entrevistas con esta pregunta. ¿Qué querés que diga tu epitafio?

- De Bendita memoria. Y te amamos, con eso me alcanza