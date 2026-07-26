Cuánto cuesta viajar desde Mendoza hasta Pujato para conocer a Lionel Scaloni

Lionel Scaloni volvió a convertir a Pujato en un punto de encuentro para los fanáticos de la Selección argentina. Durante sus días de descanso, numerosas familias se acercan hasta el pueblo santafesino con camisetas, regalos y la esperanza de conseguir una foto o un autógrafo. Para quienes parten desde Mendoza , existen tres alternativas principales, aunque ninguna asegura que el entrenador se encuentre en su casa o pueda recibir visitantes.

El recorrido puede realizarse en colectivo, avión o vehículo particular. La opción más económica dependerá de la fecha, el tipo de servicio y la cantidad de personas que compartan los gastos. También es necesario considerar que Pujato se encuentra a unos 45 minutos de Rosario y que no hay un servicio directo desde Mendoza hasta el pueblo.

La primera alternativa es hacer todo el recorrido en micro. Como no existen colectivos directos entre Mendoza y Pujato, el viaje debe dividirse en dos tramos.

El primer servicio parte desde la Terminal de Mendoza y llega hasta Rosario. El recorrido demora alrededor de 12 horas y media, mientras que los pasajes cuestan entre $97.000 y $144.000 por tramo, según la empresa, la fecha y la categoría elegida.

Una vez en Rosario, hay que tomar un colectivo interurbano hasta Pujato. Este segundo trayecto demora cerca de 45 minutos y cuesta $8.100 por tramo, de acuerdo con las tarifas vigentes.

El viaje desde Mendoza hasta Pujato puede demandar entre 11 y más de 13 horas, según el medio de transporte elegido.

Así, el costo total por persona queda de la siguiente manera:

Solo ida: entre $105.100 y $152.100.

Ida y vuelta: entre $210.200 y $304.200.

Tiempo estimado: 13 horas y 15 minutos por tramo, sin contar la espera en Rosario.

Aunque es una de las opciones más accesibles, demanda prácticamente un día completo entre la ida y el regreso.

La alternativa más rápida: viajar en avión

Quienes prefieran reducir el tiempo pueden volar desde Mendoza hasta Rosario. Los pasajes de ida y vuelta observados para agosto parten desde $272.109 y llegan hasta $370.795, con un promedio cercano a los $307.800 por persona.

Los vuelos disponibles incluyen escala y el trayecto más rápido ronda las cuatro horas, aunque algunas combinaciones pueden extenderse dependiendo del tiempo de conexión.

Al llegar al aeropuerto de Rosario todavía queda completar el traslado hasta la terminal o hasta el lugar desde donde parte el colectivo hacia Pujato. Si se suman los $16.200 correspondientes al interurbano de ida y vuelta, el gasto básico queda en aproximadamente:

Vuelo promedio de ida y vuelta: $307.800.

Colectivo Rosario–Pujato: $16.200.

Total estimado: $324.000 por persona.

A ese cálculo hay que agregarle el transporte entre el aeropuerto y la Terminal de Rosario. Por ese motivo, el monto final puede ser algo más elevado.

Cuánto cuesta ir en auto desde Mendoza

El viaje en vehículo particular demora unas 11 horas por tramo y permite llegar directamente hasta Pujato, sin necesidad de hacer combinaciones. La ruta atraviesa sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, por lo que deben contemplarse tanto el combustible como los diferentes peajes.

Para un auto de consumo medio, la estimación de combustible y peajes ubica el costo total de ida y vuelta entre $401.800 y $450.800. La cifra puede cambiar según el rendimiento del vehículo, el tipo de nafta utilizada y el recorrido elegido.

En caso de viajar cuatro personas, el gasto se reduce considerablemente:

Costo total del vehículo: entre $401.800 y $450.800.

Costo por persona viajando cuatro: entre $100.450 y $112.700.

Tiempo de viaje: aproximadamente 11 horas por tramo.

Por eso, el auto aparece como la alternativa más conveniente para una familia o un grupo de amigos. Además de dividir los gastos, permite manejar los horarios y llegar directamente al pueblo de Scaloni.

¿Cuál es la opción más conveniente?

Para una persona que viaja sola desde Mendoza, el colectivo es la alternativa más barata, con un costo de ida y vuelta que parte desde los $210.200. El avión permite ahorrar varias horas, pero el presupuesto ronda los $324.000, sin incluir el traslado desde el aeropuerto.

El auto resulta más costoso si viaja una sola persona, aunque puede transformarse en la opción más económica cuando el gasto se divide entre cuatro pasajeros. En ese caso, cada integrante abonaría poco más de $100.000 por el recorrido completo.

Antes de organizar la escapada, conviene recordar que la vivienda de Lionel Scaloni no es una atracción turística ni cuenta con visitas programadas. Llegar hasta Pujato no garantiza encontrar al entrenador, aunque muchos hinchas igualmente eligen acercarse para conocer el pueblo donde comenzó la historia del técnico campeón del mundo.