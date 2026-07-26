Mendoza bajo alerta por Zonda este domingo: qué pasará en el Gran Mendoza
La alerta alcanza Malargüe y la precordillera de Mendoza, mientras que en el área metropolitana subirá la temperatura.
La temperatura volverá a subir este domingo en Mendoza, en una jornada algo nublada y con condiciones muy diferentes según la zona. Mientras algunos sectores estarán bajo alerta por viento Zonda, en el Gran Mendoza se espera un día más templado, pero sin la llegada de este fenómeno meteorológico tan particular de la región.
Según el pronóstico, la mínima será de 7° durante las primeras horas y la máxima llegará a 20° por la tarde. Este ascenso marcará una diferencia respecto de las jornadas anteriores, que estuvieron dominadas por el frío y las bajas temperaturas reinantes en la provincia.
Alerta por Zonda en Malargüe y precordillera
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Malargüe y la precordillera de Mendoza. En esas zonas se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, según los datos oficiales.
El organismo advirtió que el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad. Por este motivo, el panorama podría cambiar rápidamente en los sectores alcanzados por la alerta meteorológica emitida.
En el Gran Mendoza no se espera viento Zonda. De todas maneras, el aumento de la temperatura también se hará sentir y permitirá una tarde más agradable que las registradas durante los últimos días. En la cordillera, en tanto, continuarán las nevadas ligeras.