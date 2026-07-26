Mendoza bajo alerta por Zonda este domingo: qué pasará en el Gran Mendoza

La alerta alcanza Malargüe y la precordillera de Mendoza, mientras que en el área metropolitana subirá la temperatura.

La alerta por viento Zonda alcanza Malargüe y la precordillera de Mendoza, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

La temperatura volverá a subir este domingo en Mendoza, en una jornada algo nublada y con condiciones muy diferentes según la zona. Mientras algunos sectores estarán bajo alerta por viento Zonda, en el Gran Mendoza se espera un día más templado, pero sin la llegada de este fenómeno meteorológico tan particular de la región.

Según el pronóstico, la mínima será de 7° durante las primeras horas y la máxima llegará a 20° por la tarde. Este ascenso marcará una diferencia respecto de las jornadas anteriores, que estuvieron dominadas por el frío y las bajas temperaturas reinantes en la provincia.

Alerta por Zonda en Malargüe y precordillera El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Malargüe y la precordillera de Mendoza. En esas zonas se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, según los datos oficiales.

El Gran Mendoza quedará fuera de la alerta, pero la temperatura subirá hasta los 20° durante la tarde. Walter Moreno/MDZ El organismo advirtió que el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad. Por este motivo, el panorama podría cambiar rápidamente en los sectores alcanzados por la alerta meteorológica emitida.