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Santo patrono Santiago

Fotos y videos: Mendoza celebró al Santo Patrono Santiago en su día

Cientos de personas se reunieron en la peatonal de Mendoza para las celebraciones en honor al Santo Patrono Santiago, protector de la provincia.

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La imagen del Santo Patrono Santiago siendo trasladada a la puerta de la parroquia.&nbsp;

La imagen del Santo Patrono Santiago siendo trasladada a la puerta de la parroquia. 

Maru Mena/Mdz

Cada 25 de julio se realizan en Mendoza una serie de celebraciones en honor al Santo Patrono Santiago, en una jornada que combina fe, cultura y solidaridad. Desde la noche del viernes, se llevan a cabo diferentes festejos en conmemoración al protector de la provincia.

La imagen del Santo Patrono Santiago recorrer&aacute; toda la Peatonal.

La imagen del Santo Patrono Santiago recorrerá toda la Peatonal.

Tras una gala realizada en el Teatro Independencia, este sábado por la mañana comenzaron las celebraciones en la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, ubicada en la Peatonal Sarmiento.

Allí se celebraron dos misas (una a las 10 y otras a las 11:30) en honor al santo protector de Mendoza y, una vez concluidas, se realizaron diferentes números artísticos en la puerta de la parroquia. A su vez, también se lleva a cabo la tradicional paella, la cual forma parte de un patio de comida solidario.

Los jóvenes, presentes en las celebraciones

Los jóvenes, presentes en las celebraciones

La celebraci&oacute;n incluy&oacute; n&uacute;meros art&iacute;sticos.

La celebración incluyó números artísticos.

La Banda de la Polic&iacute;a de Mendoza tambi&eacute;n form&oacute; parte del cronograma de actividades.

La Banda de la Policía de Mendoza también formó parte del cronograma de actividades.

Diferentes ballets folclóricos festejan al Santo Patrono Santiago.

Marcelo De Benedictis, vocero del Arzobispado, destacó el triple carácter de la celebración: religioso, cultural y solidario. "Vamos a mirar la figura del patrono desde esas tres dimensiones", explicó. El lema elegido para este año refuerza ese enfoque: "Queremos cuidar la dignidad y la esperanza de toda persona".

Los mendocinos se congregan para celebrar al Santo Patrono Santiago.

Los mendocinos se congregan para celebrar al Santo Patrono Santiago.

El arte y la fe se combinan en las celebraciones por el Santo Patrono de Mendoza.

El arte y la fe se combinan en las celebraciones por el Santo Patrono de Mendoza.

La clásica paella en honor al Santo Patrono Santiago.

La clásica paella en honor al Santo Patrono Santiago.

Se mont&oacute; un patio de comidas, donde destac&oacute; la tradicional paella.

Se montó un patio de comidas, donde destacó la tradicional paella.

Los n&uacute;meros art&iacute;sticos ocuparon un lugar importante dentro del cronograma de actividades.

Los números artísticos ocuparon un lugar importante dentro del cronograma de actividades.

La imagen del Santo Patrono Santiago sale a la puerta de la parroquia.

Cómo continúan las celebraciones

A las 15 dio inicio la misa central a cargo del arzobispo Marcelo Colombo, la cual fue precedida por la procesión que recorrió toda la peatonal acompañando la figura del Santo Patrono Santiago. Finalmente, la imagen regresó al templo a las 18:30, donde se realizó la última misa de la jornada.

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