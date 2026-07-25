Fotos y videos: Mendoza celebró al Santo Patrono Santiago en su día

Cientos de personas se reunieron en la peatonal de Mendoza para las celebraciones en honor al Santo Patrono Santiago, protector de la provincia.

La imagen del Santo Patrono Santiago siendo trasladada a la puerta de la parroquia.

Cada 25 de julio se realizan en Mendoza una serie de celebraciones en honor al Santo Patrono Santiago, en una jornada que combina fe, cultura y solidaridad. Desde la noche del viernes, se llevan a cabo diferentes festejos en conmemoración al protector de la provincia.

La imagen del Santo Patrono Santiago recorrerá toda la Peatonal. Maru Mena/Mdz Tras una gala realizada en el Teatro Independencia, este sábado por la mañana comenzaron las celebraciones en la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, ubicada en la Peatonal Sarmiento.

Allí se celebraron dos misas (una a las 10 y otras a las 11:30) en honor al santo protector de Mendoza y, una vez concluidas, se realizaron diferentes números artísticos en la puerta de la parroquia. A su vez, también se lleva a cabo la tradicional paella, la cual forma parte de un patio de comida solidario.

Los jóvenes, presentes en las celebraciones Maru Mena/MDZ La celebración incluyó números artísticos. Maru Mena/Mdz La Banda de la Policía de Mendoza también formó parte del cronograma de actividades. Maru Mena/Mdz Diferentes ballets folclóricos festejan al Santo Patrono Santiago. Maru Mena/Mdz Marcelo De Benedictis, vocero del Arzobispado, destacó el triple carácter de la celebración: religioso, cultural y solidario. "Vamos a mirar la figura del patrono desde esas tres dimensiones", explicó. El lema elegido para este año refuerza ese enfoque: "Queremos cuidar la dignidad y la esperanza de toda persona".