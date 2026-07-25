Este también es el Santo Patrono Santiago: espada, caballo y moros

En Mendoza, se popularizó la imagen del Santo Patrono Santiago de pie con un bastón en una mano y la biblia en la otra. La otra representación.

Mendoza celebra cada 25 de julio a Santo Patrono Santiago. La imagen más conocida en la provincia es la que está en la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás en la Peatonal Sarmiento, sin embargo, hay otra representación poco difundida en la que se ve a Santiago montado en un caballo y empuñando una espada.

Patrono Santiago Marcos Garcia / MDZ El Santo Patrono Santiago El Santo Patrono Santiago era, para los conquistadores españoles, mucho más que un apóstol. Era el patrón de España y su caballería, un guerrero místico conocido como "el matamoros" por su supuesta intervención en las batallas de la Reconquista. Su carácter impetuoso le valió el apodo de "Hijo del Trueno", nombre que le puso Jesús a él y a su hermano Juan el Evangelista.

Según el portal de la DGE, la imagen que llegó a Mendoza en 1.600 lo muestra exactamente así: montado en un caballo, con espada en mano y dos musulmanes vencidos a sus pies. Esa representación también lo vincula a la Batalla de Clavijo del año 843, donde según la tradición apareció como jinete en un caballo blanco bajo la llamada "cruz de Santiago", inspirando a los cristianos en plena guerra medieval.

Rodrigo D'Angelo / MDZ Santiago, el peregrino Por su parte, Catholicnet resalta la otra cara del Santo Patrono Santiago, quizás más conocida en el mundo contemporáneo: la del peregrino. En esa representación aparece con vestimenta de caminante, apoyado en un bastón llamado "bordón", con una mochila o "zurrón" al hombro, un sombrero de ala ancha y, sobre todo, una vieira boca abajo. Esa vieira es el símbolo más reconocible de los peregrinos del Camino de Santiago en España y tiene una leyenda propia: según la tradición, un príncipe gallego fue sorprendido en Compostela por una tormenta de conchillas y recibió el mandato de que los peregrinos las llevaran siempre visibles.

La espada, presente en casi todas sus representaciones, tiene también su explicación porque según la tradición, el Santo Patrono Santiago murió decapitado, lo que convirtió a ese instrumento en uno de sus atributos más usados. Y aunque la figura del guerrero y la del peregrino puedan parecer contradictorias, ambas conviven en la devoción popular que el Santo Patrono Santiago despierta desde hace siglos. Es además el protector de curtidores, veterinarios y equitadores, una diversidad de oficios que habla de la amplitud de su devoción a lo largo de la historia.