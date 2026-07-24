Alientan a los comercios del centro a no cerrar por el feriado del sábado
Desde Cecitys exhortaron a los comercios del centro mendocino a no bajar sus persianas el feriado por el Santo Patrono Santiago. Los motivos.
Este sábado 25 de julio, Mendoza tendrá su feriado provincial debido a la conmemoración del Día del Santo Patrono Santiago, una de las jornadas en donde la actividad de la provincia tanto en los comercios como en el resto de las ocupaciones laborales suele ser prácticamente nula.
Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) alentaron a los negocios del centro mendocino a que este sábado mantengan su horario habitual pese al feriado y levanten sus persianas con normalidad.
Desde la cámara señalaron que se espera para este fin de semana una importante afluencia de turistas y visitantes, lo que representa una gran oportunidad para poder potenciar ventas y acompañar el movimiento comercial de la Ciudad de Mendoza.
“Abrir las puertas es una forma de fortalecer el comercio local y contribuir a una ciudad más activa, dinámica y atractiva durante el feriado”, expresaron desde Cecitys en un comunicado.
¿Temblará este sábado por el Santo Patrono Santiago?
En Mendoza, cada 25 de julio es feriado desde 1976, cuando se decretó en todo el territorio provincial la conmemoración de Santiago Apóstol, patrono de la provincia.
La veneración se realiza todos los años y se debe a la firme creencia de la ciudadanía de que el santo protegiera a Mendoza de los temblores y las calamidades.
La creencia popular de que temblará en la provincia en caso de que se trabaje se remonta a diferentes tradiciones orales que comenzaron de manera irónica pero que, con el paso del tiempo, fueron tornándose casi como un dogma para los mendocinos.