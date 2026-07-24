Alientan a los comercios del centro a no cerrar por el feriado del sábado

Desde Cecitys exhortaron a los comercios del centro mendocino a no bajar sus persianas el feriado por el Santo Patrono Santiago. Los motivos.

Desde Cecitys alientan a los comercios del centro a abrir con normalidad el sábado.

Este sábado 25 de julio, Mendoza tendrá su feriado provincial debido a la conmemoración del Día del Santo Patrono Santiago, una de las jornadas en donde la actividad de la provincia tanto en los comercios como en el resto de las ocupaciones laborales suele ser prácticamente nula.

Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) alentaron a los negocios del centro mendocino a que este sábado mantengan su horario habitual pese al feriado y levanten sus persianas con normalidad.

Desde la cámara señalaron que se espera para este fin de semana una importante afluencia de turistas y visitantes, lo que representa una gran oportunidad para poder potenciar ventas y acompañar el movimiento comercial de la Ciudad de Mendoza.

Alientan a los comercios a levantar sus persianas pese al feriado del Santo Patrono Santiago. Rodrigo D'Angelo / MDZ “Abrir las puertas es una forma de fortalecer el comercio local y contribuir a una ciudad más activa, dinámica y atractiva durante el feriado”, expresaron desde Cecitys en un comunicado.

¿Temblará este sábado por el Santo Patrono Santiago? En Mendoza, cada 25 de julio es feriado desde 1976, cuando se decretó en todo el territorio provincial la conmemoración de Santiago Apóstol, patrono de la provincia.