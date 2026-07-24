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Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura y se espera un viernes más agradable

El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, 17° de máxima y sin precipitaciones en la cordillera mendocina.

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El pronóstico anticipa un viernes más templado en Mendoza, con una máxima de 17°.

El pronóstico anticipa un viernes más templado en Mendoza, con una máxima de 17°.

Milagros Lostes - MDZ

Las condiciones comenzarán a mejorar este viernes en Mendoza, después de varios días marcados por el frío y la inestabilidad. Según el pronóstico, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura.

Durante las primeras horas del día, la mínima será de 4°. Por la tarde, la máxima llegará a 17°, en un panorama más templado y estable para el Gran Mendoza. En la cordillera tampoco se esperan precipitaciones, por lo que habrá una pausa en las nevadas.

La temperatura seguir&aacute; subiendo durante el fin de semana y el domingo podr&iacute;a registrarse viento Zonda en Mendoza.

La temperatura seguirá subiendo durante el fin de semana y el domingo podría registrarse viento Zonda en Mendoza.

El cambio más marcado aparecerá el domingo. El pronóstico anticipa una máxima de 22° y una mínima de 7°, junto con viento Zonda en el llano. En la cordillera, en tanto, continuarán las nevadas ligeras.

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