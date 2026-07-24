Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura y se espera un viernes más agradable

El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, 17° de máxima y sin precipitaciones en la cordillera mendocina.

El pronóstico anticipa un viernes más templado en Mendoza, con una máxima de 17°.

Las condiciones comenzarán a mejorar este viernes en Mendoza, después de varios días marcados por el frío y la inestabilidad. Según el pronóstico, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura.

Durante las primeras horas del día, la mínima será de 4°. Por la tarde, la máxima llegará a 17°, en un panorama más templado y estable para el Gran Mendoza. En la cordillera tampoco se esperan precipitaciones, por lo que habrá una pausa en las nevadas.

La temperatura seguirá subiendo durante el fin de semana y el domingo podría registrarse viento Zonda en Mendoza. Milagros Lostes - MDZ La tendencia continuará durante el sábado, con poca nubosidad, vientos del noreste y otro leve aumento térmico. La mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, aunque podrían registrarse nevadas ligeras en sectores cordilleranos.