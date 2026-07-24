Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura y se espera un viernes más agradable
El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, 17° de máxima y sin precipitaciones en la cordillera mendocina.
Las condiciones comenzarán a mejorar este viernes en Mendoza, después de varios días marcados por el frío y la inestabilidad. Según el pronóstico, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del noreste y un nuevo ascenso de la temperatura.
Durante las primeras horas del día, la mínima será de 4°. Por la tarde, la máxima llegará a 17°, en un panorama más templado y estable para el Gran Mendoza. En la cordillera tampoco se esperan precipitaciones, por lo que habrá una pausa en las nevadas.
La tendencia continuará durante el sábado, con poca nubosidad, vientos del noreste y otro leve aumento térmico. La mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, aunque podrían registrarse nevadas ligeras en sectores cordilleranos.
El cambio más marcado aparecerá el domingo. El pronóstico anticipa una máxima de 22° y una mínima de 7°, junto con viento Zonda en el llano. En la cordillera, en tanto, continuarán las nevadas ligeras.