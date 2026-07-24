Casas históricas, menús patrimoniales y arte: el ciclo que invita a descubrir otra Mendoza

Hay casas que guardan mucho más que muebles, paredes y techos. Conservan historias familiares, oficios, recetas, formas de habitar y detalles arquitectónicos que permiten leer una parte de la identidad mendocina. Con esa idea, la tercera edición del ciclo “Las Casas Abiertas” propone recorrer distintos espacios patrimoniales de la provincia a través de visitas guiadas, gastronomía, actividades culturales y experiencias pensadas para residentes y turistas.

La propuesta, que forma parte del programa Vivencias Mendocinas , comenzó el 20 de julio y se extenderá hasta el 31 de julio. Durante estos días, casas, casonas, patios, museos y espacios culturales abrirán sus puertas para compartir no solo su valor arquitectónico, sino también las historias y prácticas que mantienen vivo el patrimonio local.

El ciclo busca consolidar una forma distinta de conocer Mendoza: más cercana, participativa y vinculada con la memoria cotidiana. No se trata únicamente de mirar edificios antiguos, sino de entrar en espacios donde conviven el pasado, la gastronomía, los oficios, las tradiciones y la creatividad contemporánea.

Uno de los ejes destacados de esta tercera edición es la incorporación de la Colección Identidad, perteneciente a la Dirección de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura. Se trata de una muestra itinerante integrada por piezas realizadas por artesanos y emprendedores mendocinos.

La colección permite sumar una nueva capa de sentido al recorrido: las casas no solo funcionan como escenarios patrimoniales, sino también como espacios donde se exhiben saberes actuales, técnicas, materiales y miradas vinculadas con la identidad provincial.

De esta manera, “Las Casas Abiertas” conecta arquitectura, memoria y producción creativa local. Cada espacio se transforma en un punto de encuentro entre lo heredado y lo contemporáneo.

Qué se puede visitar hasta el 31 de julio

Hasta fin de mes, el público podrá disfrutar de propuestas permanentes en distintos espacios. Delis Café ofrecerá cafetería de especialidad y la muestra Colección Identidad hasta el 30 de julio, de 10 a 21. Patio Lorenza contará con un menú patrimonial disponible de lunes a viernes al mediodía, mientras que Patio Don Andrés sumará su propia propuesta gastronómica de martes a domingo.

También participarán La Central Vermutería, con pastelitos y vermú mendocino; Casa Ventura Segura, con recorridos históricos gratuitos de lunes a viernes; Royal India, con un menú dedicado a la cocina india; y Bianco & Nero, que combinará desayunos, brunch, heladería y la muestra Colección Identidad.

La agenda incluye además a Ana del Sol, con su tradicional “Tarde finquera”; El Patio de Babushka, con menú tradicional; y Espacio Arizu, donde podrá visitarse gratuitamente la Colección Identidad de jueves a sábado.

La agenda especial de los próximos días

Además de las propuestas permanentes, el ciclo tendrá actividades especiales durante los próximos días. El 24 de julio habrá visitas guiadas y muestra de Carlos Alonso en la Mansión Stoppel, experiencia de turismo rural en Puesto Familiar Los Pajaritos, actividades patrimoniales en el Museo Casa de San Martín y visitas guiadas en Espacio Arizu.

El 25 de julio continuarán las actividades en la Mansión Stoppel y se sumará el concierto “Padre e hijo” en el Museo Emiliano Guiñazú - Casa de Fader, a cargo del Ensamble 392. También habrá elaboración de pan y merienda regional en El Patio Casa de Campo, turismo rural en Los Pajaritos, actividades en el Museo Casa de San Martín y visitas en Espacio Arizu.

El 26 de julio se desarrollará una nueva jornada en la Mansión Stoppel, junto con turismo rural en Los Pajaritos y actividades patrimoniales en el Museo Casa de San Martín. El 29 de julio, el Museo Nacional del Vino tendrá guiadas y taller infantil, mientras que La Casona Coffee ofrecerá menús patrimoniales. Esta última propuesta continuará también el 30 y 31 de julio.

Patrimonio que se vive

Más que una agenda de actividades, “Las Casas Abiertas” propone una forma de vivir el patrimonio. Cada casa que participa abre sus puertas para contar una historia, pero también para recordar que la identidad de Mendoza se construye en los encuentros, en las recetas, en los oficios y en las personas que siguen transmitiendo esas memorias.

En su tercera edición, el ciclo vuelve a posicionarse como una de las propuestas culturales y turísticas más representativas de Vivencias Mendocinas. Hasta el 31 de julio, mendocinos y visitantes tendrán la posibilidad de descubrir que detrás de cada rincón hay una parte de la historia provincial esperando ser recorrida.